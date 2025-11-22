El nuevo entrenador personal está en tu muñeca: la historia que contó Hon Pak en México
Cuando Hon Pak aterrizó en México, sabía que venía a hablar de tecnología. Lo que quizá no sabía es que terminaría de contar una historia: la historia de cómo un reloj dejó de ser un accesorio para convertirse en algo mucho más poderoso.
Durante su presentación, Hon Pak —médico, investigador y líder global del equipo de Salud Digital de Samsung— no empezó a hablar de sensores ni algoritmos. Comenzó a hablar de personas. En un mundo en el que el tiempo escasea, las rutinas se complican y la salud suele quedar al final de la lista, la tecnología asumió un nuevo papel: el de entrenador personal.
Pak explicó que la vida moderna había empujado la salud al último lugar de nuestras prioridades. Y que, paradójicamente, nunca habíamos tenido tantas herramientas para entendernos como ahora.
Fue entonces cuando hizo una pausa y, casi como si estuviera revelando un secreto, dijo: “Lo que nos impulsa es cuidarnos unos a otros. La tecnología debe darle a la gente la capacidad —y luego el deseo— de cuidar su salud y la de quienes los rodean. Y creemos que la tecnología hoy puede ser un entrenador personal para millones de personas”.
Hon Pak habló de ese “entrenador” de forma tan natural que muchos en la sala miraron su propia muñeca sin darse cuenta. Porque ese entrenador del que hablaba no grita, no juzga y no exige. Observa.
Observa cuando alguien duerme mal tres noches seguidas, cuando corre un poco más rápido que de costumbre, cuando el corazón late distinto, cuando el estrés se acumula silenciosamente. Ese entrenador —según explicó— vive en un smartwatch. Y con cada dato que capta, aprende.
Un coach digital al alcance de la muñeca
Pak explicó que el reto actual no es la falta de información. Hoy cualquiera puede buscar qué significa dormir mal, cómo entrenar para un 10K o qué alimentos mejoran el rendimiento. El problema es transformar ese conocimiento en hábitos, en decisiones concretas. Y ahí entra el nuevo entrenador: el reloj.
Los wearables de Samsung recogen datos —sueño, estrés, frecuencia cardíaca, composición corporal, carga vascular— y los convierten en recomendaciones personalizadas, en tiempo real. No son mensajes genéricos, sino sugerencias basadas en tu propio ritmo circadiano, tus tendencias de descanso, tu nivel de actividad o tu recuperación después del entrenamiento.
“Decirle a alguien ‘duerme más’ no sirve”, señaló Pak. “Pero sí podemos decirle: ‘Mañana intenta dormir 45 minutos más porque tus métricas muestran una deuda de sueño acumulada’”. Ese es el tipo de orientación que empieza a parecerse a un entrenador personal, solo que disponible 24/7 y para millones de personas.
Del deporte profesional al usuario común
Aunque la tecnología nació para monitoreo básico, Samsung la está llevando al terreno del rendimiento. Con alianzas científicas —como la Universidad de Michigan para el puntaje de energía— y colaboraciones con organizaciones deportivas, la marca traduce métricas complejas en programas prácticos.
El entrenador de carrera es un ejemplo: una prueba de 12 minutos determina tu nivel y, a partir de ahí, el reloj diseña un plan de entrenamiento, mide tu esfuerzo y te corrige en tiempo real. Es lo que un entrenador profesional haría, pero desde la muñeca.
Y aunque los atletas de élite necesitan precisión milimétrica, Pak dejó claro que la misma tecnología puede adaptarse a cualquier persona: desde quien quiere correr su primer kilómetro, para quien quiere dormir mejor, para quien cuida a sus padres, para quien vive con una enfermedad crónica o simplemente para quien desea envejecer con dignidad. La tecnología, dijo, debe democratizar el bienestar, no especializarlo.
El sueño: el nuevo terreno del alto rendimiento
Otra área donde el reloj actúa como coach es el sueño. No solo lo mide: analiza la deuda de descanso, identifica patrones de apnea, controla variables ambientales y, pronto, ofrecerá coaching avanzado para mejorar etapas críticas como el sueño profundo.
Pak recalcó algo contundente: “Por cada 1 % de sueño profundo que se pierde después de los 60, aumenta un 25 % el riesgo anual de demencia”. El entrenador digital no solo ayuda a estar en forma: ayuda a proteger el cerebro, el corazón y la longevidad. Y con cada aprendizaje, acompaña, con la precisión que solo brinda un médico que te conoce. Pero no es un médico. Es tecnología que trabaja para ti.
El índice antioxidante: nutrición personalizada sin laboratorio
Uno de los avances más llamativos es el índice de antioxidantes, capaz de medir niveles de betacarotenos desde la muñeca o el dedo, correlacionándose con exámenes de sangre.
Por primera vez, un reloj puede decirte si comes suficientes vegetales, si el estrés o el alcohol afectan tu balance nutricional o si tus hábitos aceleran el envejecimiento. Un entrenador de nutrición, literalmente en tu piel.
El doctor coreano comentó que medir antioxidantes desde la piel es algo que antes solo era posible en un laboratorio. Y al narrarlo, no se le veía presumir tecnología; se le veía orgulloso de acercar la ciencia a la vida diaria. Él, que solía ver a sus pacientes una vez al año, ahora puede —a través de la tecnología— “ver” lo que ocurre entre cada visita. Y para él, eso lo cambia todo.
El futuro ya está anunciado: un coach impulsado por IA
Pak adelantó que en 2025 Samsung presentará formalmente su estrategia de coach digital, un sistema que unificará mediciones, tendencias, programas de salud y recomendaciones inteligentes para acompañar al usuario en cualquier etapa: deporte, manejo de enfermedades crónicas, envejecimiento saludable o bienestar cotidiano.
Samsung busca pasar de ser una aplicación de salud más a convertirse en “el guardián de tu bienestar”, dijo Karen Goldberg Carrillo, Directora Senior de Marketing en México. Cuando un reloj ya no es un reloj.
El mensaje final fue claro: la salud va migra al hogar y al día a día, el reloj es ahora la puerta de entrada. Para Pak, el futuro es inevitablemente preventivo, personalizado y asistido digitalmente.
En sus palabras: “Antes veía a mis pacientes una vez al año. Ahora, con un reloj, puedo ver lo que pasa entre cada visita. Eso cambia todo”.
La tecnología, finalmente, se ha convertido en ese entrenador que antes era un lujo reservado para unos pocos, pero ahora —desde la muñeca— puede acompañar, corregir, motivar y cuidar a millones.
Hon Pak volvió a hacer esa pausa que usa cuando quiere subrayar algo importante. Y respondió: “La salud es un esfuerzo colectivo. Si un reloj puede ayudarte a cuidarte, también puede ayudarte a cuidar a quienes amas. Y ahí comienza un cambio real”.
Ese día, no sólo se escuchó sobre el progreso tecnológico, sino la historia de un hombre convencido de que el futuro del bienestar no está en una clínica ni en un gimnasio. Está justo allí. En la muñeca. En forma de entrenador personal silencioso, atento y siempre disponible. Y todo comenzó cuando Hon Pak vino a contarlo.