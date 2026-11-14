El silbatazo final de la Liguilla podría marcar también el fin de un ciclo en los banquillos de Tigres, Chivas o Toluca. La vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil arranca este sábado 14 de noviembre con tres escenarios distintos.

Pedro Martínez Losa defiende una ventaja de un gol mientras se acerca el vencimiento de su contrato con Las Amazonas. Antonio Contreras tiene la serie empatada y otra oportunidad de llevar al Rebaño a la final. Y Édgar Dueñas, que asumió el mando con el torneo en marcha, necesita remontar un 3-0 ante el campeón para prolongar su primera Liguilla con las Diablas.

Pedro Martínez Losa aplaza la charla sobre su futuro en Tigres

“Hablaremos cuando terminemos el campeonato”, dijo Pedro Martínez Losa cuando le preguntaron por su continuidad. El técnico español explicó que su prioridad era pelear por el título y que, una vez concluido el torneo, habría tiempo para conversar y valorar las opciones.

Su contrato vence en diciembre. Martínez Losa ya ganó el Apertura 2025 con las Amazonas y sigue en carrera por un segundo título. Tigres venció 3-2 a Pumas en Ciudad Universitaria y ahora tiene la oportunidad de sellar el pase a semifinales en el Estadio Universitario. Si el campeonato se le escapa, el club y el entrenador tendrán que abordar la renovación con el vencimiento del contrato cerca.

Antonio Contreras encara su cuarta Liguilla con Chivas y sigue sin llegar a una final

Dos semifinales y una eliminación en cuartos de final. Así se resumen las primeras tres Liguillas de Antonio Contreras con Guadalajara. El español llegó a semifinales en el Clausura 2025 y el Apertura 2025, y se quedó en cuartos en el Clausura 2026. En su cuarta fase final, el Rebaño empató 0-0 con FC Juárez en la ida y definirá la serie en el Estadio Akron.

Si Chivas vuelve a quedarse fuera de la final, el balance de cuatro torneos podría pesar en la evaluación de Contreras. La posibilidad de buscar un entrenador nuevo podría entrar en la agenda de la directiva rojiblanca. Es por eso que superar a Bravas es importante pues lo devolvería a semifinales, la ronda que hasta ahora marca su techo con el Rebaño.

Édgar Dueñas tomó el relevo en octubre y Toluca se juega todo ante América

Édgar Dueñas llegó el 10 de octubre para relevar a Alberto Toril y dirigió su primer partido en la Jornada 11. Toluca ya tenía encaminada su clasificación, así que al mexicano le tocó cerrar la fase regular y preparar la Liguilla con apenas cuatro jornadas por delante.

Las Diablas perdieron 3-0 ante América en la ida y tendrán que remontar en el Estadio Nemesio Diez. Si quedan eliminadas, Toluca podría darle a Dueñas una pretemporada y un torneo completo para trabajar con el plantel o buscar un técnico con más experiencia. La directiva tendría que valorar el resultado de la serie junto con el tiempo que tuvo el entrenador para imprimirle su idea al equipo.