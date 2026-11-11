Liga Femenil: Tigres derrotó 3-2 a Pumas en el inicio de la Liguilla
La vuelta será el sábado 14 de noviembre a las 17 horas en el Volcán, donde el equipo de la UNAM deberá ganar por dos goles de diferencia para avanzar a semifinales.
Tigres Femenil derrotó 3-2 a Pumas en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.
Los goles de las Amazonas fueron de Maricarmen Reyes (2) y Diana Ordoñez.
Stephanie Ribeiro hizo doblete para Pumas.
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La vuelta será el sábado 14 de noviembre a las 17 horas en el Volcán, donde el equipo de la UNAM deberá ganar por dos goles de diferencia para avanzar a semifinales.
JUEGOS DEL MIÉRCOLES
América vs Toluca a las 19 horas en el Estadio Azteca
Pachuca vs Monterrey a las 21 horas en el Estadio Hidalgo
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Published | Modified
RODRIGO MACOTELA
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital