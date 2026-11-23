Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron y se quedó con el superliderato del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara logró su novena victoria, acumuló siete juegos consecutivos sin perder y terminó con 33 puntos.

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El gol rojiblanco fue de Efraín Álvarez a los 21 minutos.

En tres torneos al frente del Rebaño Sagrado es la primera vez que el DT argentino Gabriel Milito logra el liderato.

En el Apertura 2025 quedó sexto y fue segundo en el Clausura 2026.

Sin embargo, ahora devuelve al conjunto tapatío al primer lugar, algo que no ocurría desde desde hace 15 años.

Fue en el torneo Apertura 2011 cuando Chivas terminó líder del certamen; lo hizo con 30 puntos (uno más que Cruz Azul), aunque en la Liguilla no llegó muy lejos, pues quedó eliminado ante Querétaro en los cuartos de final.

"Era importante cerrar el torneo con una victoria que nos daba el liderato, lo valoro muchísimo por el esfuerzo de los jugadores, pero no nos da lo que realmente queremos y tanto anhelamos", dijo Milito al final del partido contra Cruz Azul.

A partir de ahora "comienza otro campeonato y los ocho clasificados tenemos las mismas opciones. Para mí nadie es favorito", añadió el argentino.

Chivas se enfrentará al Pachuca en la Liguilla.

La ida será en el Estadio Hidalgo, y la vuelta será en el Estadio Akron. Los horarios y las fechas oficiales se darán a conocer el lunes 23 de noviembre.

TABLA GENERAL APERTURA 2026

1. Chivas 33 puntos

2. Cruz Azul 32

3. América 30

4. Atlas 28

5. Toluca 27

6. Monterrey 27

7. León 26

8. Pachuca 25

9. Tijuana 25

10. Santos 25

11. Pumas 21

12. Querétaro 21

13. Puebla 20

14. San Luis 20

15. Tigres 18

16. Necaxa 14

17. Atlante 14

18. FC Juárez 12 AFP