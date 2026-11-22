​Los Pumas no lograron el milagro. Entraron a la cancha ya sin posibilidades de avanzar a las finales, disputaron un juego en el que no aprovecharon tener un futbolista más y todavía se llevaron una derrota ante Monterrey. El cuadro rayado, por su parte, fue certero y, con un triunfo por 0-2 de visitante, se presenta otra vez como competidor al título.

​El partido por la última fecha de la fase regular se celebró este sábado 21 de noviembre desde la cancha de Ciudad Universitaria. Tras los primeros resultados de la jornada, los felinos, pese a tener 21 unidades, llegaban ya eliminados. Por su parte, los regiomontanos tenían vida todavía con 24 puntos, a un triunfo de asegurar su boleto a la liguilla.

​Fue un primer tiempo de pocas acciones en el que ambos conjuntos iniciaron cautelosos. No fue sino hasta el minuto 20 cuando llegó la primera emoción: Érick Aguirre quiso cortar un centro de Pumas al que no iba a llegar nadie, pero en lugar de eso mandó el balón a su propia puerta. Para fortuna del jugador rayado, nada contó ya que había un fuera de lugar previo.

​Aun así, la acción motivó por un pequeño instante a los auriazules, que en la siguiente jugada se quedaron una vez más cerca de marcar, cuando Juninho recibió un centro que lo dejó solo frente al portero. Sin embargo, no logró un buen contacto y disparó desviado.

​Monterrey, en tanto, solo respondió ya cerca del entretiempo con un par de tiros de larga distancia de Hugo Cuypers y Lucas Ocampos, ambos detenidos por Keylor Navas.

​Para la segunda parte, los universitarios buscaron ir al frente. Fue así que provocaron el error en la defensa norteña, cuando al 58’ Carlos Salcedo cometió una falta a destiempo sobre Robert Morales, acción que le costó la tarjeta roja.

Con uno menos, Monterrey abrió el marcador contra Pumas

​Ya con la ventaja numérica, Pumas empezó a dominar el partido con llegadas por la banda y disparos constantes al arco del “Mochis” Cárdenas. Sin embargo, Monterrey, en sus pocas ocasiones con el balón, demostraba que aún tenía vida con descolgadas que generaban daño a la defensa felina.

​Y de hecho, Monterrey dio un primer aviso al 62’, cuando Jesús “Tecatito” Corona hizo magia en una jugada individual por la banda y mandó un centro, pero Cuypers dejó ir algo que parecía para más. A pesar del lamento, La Pandilla tuvo su revancha unos instantes después, cuando Luca Orellano sorprendió a propios y extraños con un disparo con rosca que dejó perplejo a Keylor Navas y que se incrustó en las redes para el 0-1 de Rayados al 74’.

​Por si el golpe anímico no fue suficiente, Corona tuvo un mano a mano que hizo ver endeble a la defensa universitaria y que no terminó en gol de no ser por Keylor Navas. Después, al 81’, una entrada por detrás llevó a la expulsión de Álvaro Angulo. Lo curioso fue que el árbitro necesitó la ayuda del VAR, ya que en una primera instancia le mostró por error la roja a César “Chino” Huerta.

Luca Orellano, la figura que le da el boleto a Rayados

​Ya emparejados en cantidad de jugadores, en el agregado, Orellano hizo de nuevo de las suyas con una jugada individual en la que se quitó a la defensa, entró al área y con una definición cruzada marcó el 0-2 definitivo al 90+2’. Pumas todavía lo intentó pero, mal y de malas, perdonó hasta tres ocasiones claras que pudieron significar el empate y hasta la remontada.

​De esta manera, y con este resultado, Monterrey llegó a 27 puntos para ponerse séptimo y sellar su pase a la fiesta grande. En tanto, Pumas dice adiós al torneo prematuramente, quedándose en el undécimo lugar de la fase regular con 21 puntos.