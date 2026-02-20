Aaron Judge califica de "brutal" el desarrollo del offseason de Yankees
A diferencia de la temporada baja del año pasado —en la que los Yankees perdieron a Juan Soto ante el rival de la ciudad, los New York Mets, antes de realizar un movimiento frenético para redistribuir dinero en otras áreas del roster— el “hot stove” de New York generó más brasas que llamas. Los Yankees gastaron casi 200 millones de dólares este invierno en agentes libres, todos ellos agentes libres internos, en marcado contraste con sus activos rivales divisionales: Toronto Blue Jays, Boston Red Sox y Baltimore Orioles.
Fue suficiente para poner nervioso a Judge.
“Fue brutal. Veo a muchos agentes libres ahí afuera. Veo a muchos tipos como los Bellinger, los Grisham, los Goldschmidt”, dijo Judge el lunes. “Firmemos a estos jugadores ahora mismo y luego empecemos a agregar más piezas.
“Estoy viendo a otros equipos en la liga mejorar. Están haciendo cambios, están firmando grandes prospectos o grandes jugadores y nosotros estuvimos sentados ahí por un tiempo, haciendo movimientos más pequeños.”
New York extendió una oferta calificada de 22 millones de dólares al jardinero Trent Grisham, quien aceptó el contrato de un año para regresar el 18 de noviembre. Por esas fechas, el propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, enfureció a la base de aficionados al declarar ante la prensa que le gustaría gastar menos dinero en nómina, agregando que no era “justo ni preciso” asumir que el club había obtenido ganancias la temporada pasada. Pasarían otros dos meses hasta que Cody Bellinger, considerado la principal prioridad de los Yankees en la agencia libre, firmara un contrato de 162.5 millones de dólares para regresar al Bronx.
“Pero al principio fue bastante duro de ver”, dijo Judge. “Pensaba: ‘Somos los New York Yankees, salgamos ahí y consigamos a las personas correctas, las piezas correctas para salir y terminar esto’.
“Tenemos un grupo especial de jugadores aquí. Tenemos un buen núcleo, un buen núcleo joven. Fue frustrante, pero creo que estamos justo donde necesitamos estar.”
Cuando se le preguntó si hizo saber su opinión a la directiva de los Yankees, Judge hizo una pausa por un momento.
“Sí, claro que sí”, respondió entre risas. “Pero hicieron su trabajo. Expresé mi opinión sobre un par de jugadores. Bellinger es uno de ellos, simplemente aporta una dinámica a este equipo que ha estado ausente durante varios años, así que estoy emocionado de que esté de vuelta.”
Entre las firmas de Grisham y Bellinger, los Yankees se enfocaron principalmente en añadir profundidad. New York trajo de regreso a los relevistas largos Ryan Yarbrough y Paul Blackburn como seguro ante la ausencia del as Gerrit Cole y de Carlos Rodón, quienes estarán fuera hasta el verano y finales de la primavera, respectivamente.
En esa misma línea, los Yankees concretaron un cambio con los Miami Marlins por el abridor Ryan Weathers, hijo del ex campeón de Serie Mundial con los Yankees David Weathers. La profundidad del bullpen llegó en forma de Angel Chivalli, vía cambio con los Colorado Rockies, y de Rafael Montero mediante un contrato de ligas menores. Posteriormente, los Yankees reforzaron la banca del manager Aaron Boone al traer de regreso al ex MVP de la Liga Nacional Paul Goldschmidt, además de Amed Rosario, Paul DeJong y Max Schuemann.
“Fue difícil al principio, pero creo que una vez que aseguramos el regreso de Bellinger, que tenemos a Trent como nuestro center fielder y primer bate por otro año”, dijo Judge.
“Añades a un tipo como Goldy, algunas piezas del fondo del bullpen que hemos incorporado, creo que estaremos en una buena posición.”
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/02/2026, traducido al español para SI México.