Jornada 16 Clausura 2026: dónde ver León vs. América y toda la jornada doble
El Clausura 2026 vive su última jornada doble del torneo con la Fecha 16. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
La actividad del Futbol Mexicano regresa pronto, con la última jornada doble del Clausura 2026, ahora con la Fecha 16 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este martes 21 de abril con cuatro partidos y con el León vs. América como un partido importante en la búsqueda de la clasificación.
Chivas se mantiene como líder, con 34 unidades, seguido de Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca, todos ellos ya con el boleto asegurado a la Liguilla. América, Atlas y León completan los ocho de la tabla, pero con los boletos para la Liguilla en juego.
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Canales de transmisión de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX mantiene sus canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 21 de abril de 2026
- 19:00 | Pumas vs. FC Juárez | Canal 5, TUDN, Vix
- 19:00 | Querétaro vs. Cruz Azul FOX One
- 21:00 | Monterrey vs. Puebla | Canal 5, TUDN, Vix
- 21:06 | León vs. América | FOX One
Miércoles 22 de abril de 2026
- 19:00 | Atlas vs Tigres UANL | TUDN, Vix
- 19:00 | Atlético de San Luis vs. Santos | |ESPN, Disney+
- 19:00 | Mazatlán FC vs Toluca | Azteca 7
- 21:00 | Necaxa vs. Chivas | Claro Sports
- 21:00 | Tijuana vs Pachuca | FOX One
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