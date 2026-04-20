Jornada 16 Clausura 2026: dónde ver León vs. América y toda la jornada doble

Este post con los #Resultados se comenta si tu equipo ganó. 😏



El #JuegoConMásSabor de la Jornada 15 fue el empate entre @ClubNecaxa y @TigresOficial. 🤩#OficialmenteInseparables #J15 #ConMéxicoC26 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/iibMEz4XzZ