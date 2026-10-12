Aficionados, obligados a quitarse la playera de Cruz Azul en CU previo al partido ante Pumas

Que un aficionado no pueda acudir a cualquier estadio con la camiseta de su equipo puesta es una realidad que sucede en el futbol mexicano. Muestra de ello fue lo ocurrido en el reciente duelo entre Pumas y Cruz Azul, donde seguidores celestes fueron obligados por las autoridades a retirarse la camiseta o cubrirla para poder ingresar al recinto.

El reciente domingo 11 de octubre, el Estadio Olímpico Universitario de CU albergó el encuentro entre estos dos clubes de la Ciudad de México, los cuales presumen un amplio historial de duelos emocionantes, pasión y una rivalidad que incluso dio pie a la más reciente final del balompié nacional.

Sin embargo, esta enemistad deportiva ha trascendido la cancha, derivando en episodios de violencia y amenazas. Previo al encuentro, en redes sociales circularon mensajes de presuntos grupos de animación del cuadro felino con la intención de intimidar a los simpatizantes celestes, publicando frases como: “Lo que les espera a los chemos será legendario, es mejor que vengan disfrazados o el Atlas vs. Querétaro se quedará corto... Primera llamada”.

Por esta razón y para prevenir cualquier tipo de altercado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo integrado por 2,261 elementos policiales alrededor del inmueble. Los efectivos cubrieron los accesos, colaboraron en las revisiones a los asistentes y rodearon durante las acciones a las barras de animación de ambos equipos.

“Soy universitario y no puedo venir con los colores de mi equipo”

Pero también, los oficiales realizaron algunas medidas generaron inconformidad entre los asistentes. La logística dividió el estadio en zonas exclusivas para las aficiones de cada club; sin embargo, el problema surgió cuando familias o grupos de amigos con preferencias distintas intentaron ingresar juntos a sectores asignados para seguidores de la UNAM. En esos filtros, a quienes portaban la indumentaria de Cruz Azul se les exigió quitársela o cubrirla completamente para no dejar visible el escudo visitante.

Uno de los cercos donde se aplicó esta restricción se ubicó entre los túneles 26 y 27. Tras atender la indicación policial para poder avanzar, un seguidor que señaló estudiar en la misma UNAM pero irle al Cruz Azul, molesto expresó en voz alta: “Soy universitario y no puedo venir aquí con los colores de mi equipo”.

Otro caso fue el de Saúl César y Miguel Ángel, dos amigos que acudieron juntos apoyando a bandos opuestos. Ambos comentaron que asistir a este Clásico es una tradición compartida por años. Aunque su llegada a los alrededores del inmueble fue tranquila, al intentar cruzar el filtro hacia sus asientos, Saúl pasó sin contratiempos solo por portar la camiseta de Pumas, mientras que Miguel fue retenido por los elementos de seguridad hasta colocarse una sudadera que cubriera su jersey celeste.

“Pasó algo triste con lo de las playeras. Esto es futbol; la rivalidad se queda en la cancha. Somos amigos desde hace años y da pena que no podamos venir a disfrutar un partido juntos por traer la playera de Cruz Azul. Al final de cuentas es solo un juego”, expresó Saúl. Por su parte, Miguel agregó: “Es una lástima que dividan por portar una camiseta, pero es lo que hay”, mostrando que debajo de la sudadera aún llevaba puestos los colores de La Máquina.

Otro aficionado, Omar Márquet, acudió para apoyar al cuadro visitante, pero tuvo que ponerse una chamarra roja para pasar como alguien neutral. “Todo normal en el acceso, solo estuvo la advertencia de la misma policía de ocultar el uniforme y la gorra porque era zona asignada a la porra local”, mencionó.

Pumas y Cruz Azul: Una rivalidad marcada por antecedentes extracancha

Las rencillas entre ambas aficiones han sido una constante en torneos recientes. Precisamente durante los festejos por 'La Décima' de Cruz Azul en el Clausura 2026, a las afueras de CU se registraron diversos altercados. Uno de ellos fue denunciado por Danna Cervantes, comunicadora de TUDN, quien en sus redes sociales relató cómo su familia fue víctima de acoso y hostigamiento por parte de seguidores locales.

“Saliendo del estadio mi papá traía la playera de Cruz Azul. Veníamos platicando y procesando el juego, muy en nuestro rollo, cuando un aficionado de Pumas se le acercó a gritarle que se quitara la playera. Entre varios lo acorralaron y le dijeron: 'Te vamos a dar chance solo porque traes a tu familia'. No veníamos burlándonos ni haciéndole nada a nadie”, contó.

A este hecho se suman otros antecedentes recientes, como lo ocurrido en el Clausura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc, donde el comunicador Fer Jara denunció agresiones físicas contra él y su familiar por parte de pseudoaficionados del Cruz Azul. Asimismo, en el Clausura 2024 se registró una gresca a la salida del túnel 27 del Universitario.

A pesar de la tensión previa y las estrictas restricciones, el duelo de este Apertura 2026 concluyó sin percances, y como una fiesta en la cancha. Tras un empate 3-3, al menos permitió a ambos bandos disfrutar del espectáculo de goles sin incidentes mayores que lamentar.