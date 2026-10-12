¡De infarto! Cruz Azul rescata el invicto en CU con agónica igualada ante Pumas

Pumas, de la mano de César “Chino” Huerta, parecía reconquistar CU con una goleada. Pero una expulsión y un renacer por parte de los dirigidos por Joel Huiqui rescataron el empate de un Cruz Azul que sigue reclamando el campo de la UNAM como territorio celeste, con un invicto de 31 juegos.

​El partido se celebró este domingo 11 de octubre, por la fecha 11 del Apertura 2026. A pesar de las amenazas en redes sociales por parte de pseudoaficionados que buscaban agredir a simpatizantes celestes, al menos dentro del inmueble el ambiente fue de algarabía, con seguidores de ambos conjuntos e incluso una gran presencia de celestes que por momentos hacían eco, contestando a cada “Goya” con el grito de “¡Azul, azul!”.

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​Chino Huerta vuelve a anotar en CU tras...

​En cuanto al partido, Pumas fue el primero en tocar la puerta, exigiendo a la defensa celeste y al arquero Kevin Mier en un par de ocasiones. El gol fue tempranero y, en cuestión de 10 minutos, el Chino Huerta se hizo presente en una contra letal para asistir a Juninho, que se quitó a Willer Ditta para después marcar el 1-0.

​La Máquina no encontraba respuesta, y todavía sin levantarse del primer golpe, los auriazules volvieron a pegar en cuestión de unos instantes. Al minuto 15, una vez más Huerta tomó la batuta como el estandarte “Hecho en CU”, y tras un desborde por el sector izquierdo, disparó para anotar un golazo, el primero desde que regresó a México para una segunda aventura con los universitarios, provocando una ovación al grito de “¡Chino, Chino!” desde las gradas.

​Tuvo que pasar media hora para que Cruz Azul por fin pudiera encontrar ocasiones de peligro, con dos descolgadas: una que terminó en un tiro siendo atajado a puro reflejo con los pies por Keylor Navas, y otra en la que Huerta demostró que no solo sabe atacar, sino también defender, llegando con una barrida para evitar lo que pudo ser el descuento.

​Del cielo al infierno en cuestión de dos tarjetas

​Cabe señalar que al minuto 26, Huerta había sido amonestado. A pesar de ello, el atacante del Tricolor no bajó su intensidad y, al disputar un balón, llegó con la pierna en alto contra Rodarte, acción que fue castigada con una segunda amarilla y, por consiguiente, su expulsión al minuto 35.

​Esto motivó a La Máquina que, con uno más, se fue al frente. Tras un primer aviso de Agustín Palavecino con un disparo que se fue apenas por un costado tras un desvío defensivo, al 45+3’ volvió a animarse y, luego de recibir una pelota en el área, disparó y recortó distancias con el 2-1 previo al descanso.

​Rebelión celeste en el Olímpico Universitario

​Para la segunda parte, Cruz Azul una vez más salió a proponer, tal como lo hizo sobre el cierre de la primera mitad. Sin embargo, a Pumas solo le bastó un contragolpe para que Robert Morales dejara en el suelo a Jeremy Márquez y a Kevin Mier para anotar el 3-1 al minuto 48.

​Aun así, La Máquina no bajó los brazos, aunque le faltaba precisión en ese último toque. Gabriel “Toro” Fernández tuvo en sus pies el segundo, pero el travesaño se lo impidió.

​Al minuto 63, ahora fue Nico Ibáñez quien remató al larguero, pero esta vez Andrea Montaño estuvo atento al rebote para rescatar la esférica y mandarla a guardar para el 3-2 que le daba vida a los azules.

​Sobre el final, los dirigidos por Joel Huiqui se fueron con todo al abordaje, acechando una y otra vez el área rival. Pero Keylor Navas y la defensa auriazul parecían decididas a cerrar el triunfo. Fue ahí cuando, rompiendo con los fantasmas de los últimos minutos en la historia trágica cementera, apareció Christian Ebere para rematar un centro y colocar el agónico empate 3-3 al minuto 84.

​Aun así, Cruz Azul tenía hambre de más y buscó todavía un cuarto gol, pero Keylor emergió como figura con paradas clave para sellar la igualdad en el agregado.

​De esta manera, Cruz Azul extiende su invicto en CU a 31 juegos, llega a 17 unidades y se queda en el séptimo puesto de la tabla. Por su parte, Pumas llega a 13 puntos y sube al undécimo lugar.

