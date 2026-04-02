Agustín Palavecino: el refuerzo de Cruz Azul que domina el Clausura 2026
Los números no dejan espacio a la subjetividad. Luego de 12 jornadas del Clausura 2026, los datos de GolStats (herramienta utilizada por el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC) de la Federación Mexicana de Futbol) colocan al argentino Agustín Palavecino, del Cruz Azul, como el mejor refuerzo del torneo.
Su peso no se explica solo en los goles. Hay algo más determinante en su impacto. Palavecino suma nueve participaciones directas en anotaciones (el 41 por ciento del total del equipo), y desde ahí se vuelve imprescindible: es el punto de partida y muchas veces también el de cierre en un Cruz Azul que tiene el segundo mejor ataque del campeonato (23 goles), apenas por detrás de Guadalajara.
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Los números (cuatro goles y tres asistencias) se quedan cortos. Lo realmente valioso está en lo que ocurre antes: la pausa, la lectura y el pase que rompe líneas. Palavecino aparece en la jugada que termina en gol, aunque no siempre en la última acción. Eso, en un equipo que vive de la circulación constante del balón, pesa más que cualquier dato aislado.
GolStats lo define como “el crack del torneo”. No es una etiqueta exagerada porque a su capacidad para generar se suma otra menos vistosa: recupera. Es el jugador que más balones gana en campo rival (32), lo que explica por qué Cruz Azul juega tan cerca del área contraria.
Incluso sin ser delantero, es el jugador con más tiros a portería en el torneo (13). Hay otro detalle que habla de su precisión: cada tiro de esquina que ejecuta ha terminado en gol.
El sistema de Nicolás Larcamón, entrenador celeste, lo potencia. Cruz Azul se sostiene en un mediocampo que funciona como bloque: Erik Lira, Carlos Rodríguez, José Paradela y Palavecino. Pases cortos, movilidad constante y amplitud por bandas. No hay una sola arma ofensiva, hay varias, y todas pasan por ahí.
Durante buena parte del torneo, además, el equipo tuvo que adaptarse. La ausencia y la irregularidad de Gabriel Fernández dejaron un vacío en el área, y la respuesta no vino desde la banca, sino desde atrás. Palavecino y Paradela asumieron esa carga: generaron, pero también terminaron las jugadas.
Con ellos se entiende mejor el momento de Cruz Azul. Porque su funcionamiento no depende de un “9”, sino de una sociedad. Paradela es el máximo goleador del equipo con cinco tantos; Palavecino, el que más participa en los goles. Ya lo habían hecho antes con Larcamón, en el Necaxa que se metió directo a la Liguilla en el Clausura 2025.
El reencuentro no es casual. Paradela llegó primero y su impacto fue inmediato (tres goles y cinco asistencias en su primer torneo). Ahora, con Palavecino al lado, encontró algo más: libertad. Puede soltarse, pisar más el área y aparecer donde antes no llegaba. “Le da más libertad”, explicó Larcamón. En la cancha se nota.
El ajuste cambió la dinámica del equipo. Paradela dejó de ser fijo; Palavecino tomó el control del ritmo. Uno rompe, el otro ordena. Entre los dos, cargan el mediocampo.
Con cinco jornadas todavía por jugarse, el Clausura 2026 empieza a acomodar nombres de sus protagonistas y en ese mapa, Palavecino no aparece como uno más: es el refuerzo que cambió la lógica de Cruz Azul y lo metió en la conversación por el título.