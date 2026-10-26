“Al futbol mexicano le falta una competición como la Libertadores”: Aquivaldo Mosquera

México disputó por última vez la Copa Libertadores en 2016, marcando así el fin de una era dorada en el roce internacional del futbol azteca. Ahora, 10 años después de aquella decisión, una leyenda y excapitán del América como Aquivaldo Mosquera pidió al balompié nacional volver a dicho torneo en favor del crecimiento de los futbolistas y el espectáculo deportivo.

En conferencia de prensa desde las instalaciones del cuadro Azulcrema, el defensor colombiano fue cuestionado sobre cómo cambió el nivel de la liga de cuando estaba en activo a la actualidad. A pesar del cambio de generaciones, expresó que “siempre es emocionante” ver los juegos de la Liga MX.

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Sin embargo, no tuvo miedo de realizar una crítica sobre la pérdida del roce internacional con el balompié sudamericano, misma que le tocó experimentar con el propio cuadro de las Águilas, así como el Club Pachuca, ganando con este último la Copa Sudamericana 2006, el único título de un equipo mexicano en Conmebol. “Lo que hay que cambiar es de pronto el tema de tener una competición más, como la Copa Libertadores”, señaló.

Explicó que competir con los mejores equipos de todo el continente, no solo de Concacaf, sino también de Sudamérica, elevará la calidad de los clubes y fomentará el crecimiento del talento en el país. “Para mí es poder competir a un alto nivel y eso serviría muchísimo”, añadió.

En 10 años sin Copa Libertadores, la MLS ha crecido más que México

Pero Aquivaldo no fue el único que se pronunció al respecto. Francisco “Maza” Rodríguez, quien fuera su compañero en la zaga defensiva en el América y con quien conquistara el título del Clausura 2013, también habló sobre el tema. En su caso, lo abordó desde la perspectiva de cómo la liga estadounidense se emparejó e incluso por momentos superó al balompié azteca en términos de resultados.

“Cuando vamos a jugar contra los equipos de la MLS me dan ganas de brincar y por lo menos estar ahí dentro del terreno de juego para, no sé, aventarme de cabeza como lo hacía en mi momento”, comentó.

Cabe recordar que, tras disputar por última vez la Copa Libertadores en 2016, la Liga MX comenzó a estrechar relaciones con la MLS. Muestra de ello fue la creación de la Leagues Cup, una justa que si bien en sus primeras dos ediciones fue ganada por mexicanos, con los triunfos de Cruz Azul en 2019 y León en 2021, en años recientes pasó a ser dominada por los conjuntos norteamericanos, conquistando tres de los últimos certámenes. Y es que el Inter de Miami se coronó en 2023, Columbus en 2024, Seattle Sounders en 2025; y solo Toluca rompió la hegemonía hasta recién en 2026.

Ya se dio el primer paso en selecciones, falta en clubes

De momento, el futbol mexicano ya tuvo un primer reencuentro con Conmebol a nivel de selecciones. En el año 2024, el organismo sudamericano le concedió la sede de la Copa América a Estados Unidos y, con ello, dio pie a la invitación de varios cuadros representantes de Concacaf.

Esto marcó el regreso del Tricolor a los torneos de la zona sur del continente después de ocho años de espera. No obstante, en cuanto a clubes, los únicos cruces se han limitado solo a amistosos y duelos esporádicos en justas como la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes.