Aleco Irarragorri, presidente del Santos, operado de emergencia

El Santos Laguna informó que, tras el triunfo de 5-0 ante Querétaro en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente de los Guerreros, presentó molestias físicas que requirieron atención.



Tras la valoración médica, el dirigente fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito.



En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria.



Los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar.



Club Santos Laguna continuará informando sobre la evolución de la salud de su Presidente.



Aleco Irarragorri Kalb agradece todas sus muestras de solidaridad y cariño.