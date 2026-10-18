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Aleco Irarragorri, presidente del Santos, operado de emergencia

El dirigente de los Guerreros fue sometido a una cirugía de vesícula biliar tras el triunfo de 5-0 sobre Querétaro en el Estadio Corona.
Rodrigo Macotela|
Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Santos, fue sometido a una cirugía de vesícula biliar
Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Santos, fue sometido a una cirugía de vesícula biliar | MEXSPORT

El Santos Laguna informó que, tras el triunfo de 5-0 ante Querétaro en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente de los Guerreros, presentó molestias físicas que requirieron atención.

Tras la valoración médica, el dirigente fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito.

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En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria.

Los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar.

Club Santos Laguna continuará informando sobre la evolución de la salud de su Presidente.

Aleco Irarragorri Kalb agradece todas sus muestras de solidaridad y cariño.

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Rodrigo Macotela
RODRIGO MACOTELA

Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital

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