¡De cinco en cinco! América, Santos y Cruz Azul sacuden la jornada 12

Tres equipos, cinco goles cada uno y 18 anotaciones entre los tres partidos. América, Santos y Cruz Azul protagonizaron este sábado de marcadores abultados en la jornada 12 del Apertura 2026: las Águilas vencieron 5-3 a León, los laguneros aplastaron 5-0 a Querétaro y la Máquina derrotó por el mismo marcador a FC Juárez.



Las victorias tuvieron distintos protagonistas y consecuencias. América se afianzó en el liderato, Santos extendió a cinco su racha de triunfos consecutivos y Cruz Azul subió al quinto lugar de la tabla general.



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América marca cinco en León y refuerza el liderato



El encuentro con más goles se disputó en el estadio Nou Camp, donde América se impuso 5-3 a León y llegó a 24 puntos, con un partido pendiente. El equipo de Guillermo Almada también confirmó su condición de mejor ofensiva del torneo, con 27 anotaciones (los mismos que la Máquina).



Henry Martín abrió el marcador de penal y Carlos Álvarez amplió la ventaja con un remate dentro del área. León respondió en la segunda mitad con una palomita de José Alvarado, pero Érick Sánchez volvió a separar a las Águilas con un disparo desde la media luna.



Un cañonazo de Iván Moreno acercó otra vez a los locales. Sin embargo, América encontró espacios para resolver con dos contragolpes que terminaron en anotaciones de Óscar Perea y Brian Rodríguez.



Ismael Díaz puso el 5-3 definitivo con un remate de cabeza en tiempo de compensación. León, dirigido por Javier Gandolfi, se quedó con 18 unidades.



Santos golea a Querétaro y suma cinco triunfos al hilo



En el estadio Corona, Santos convirtió su quinta victoria consecutiva en una goleada de 5-0 sobre Querétaro. El equipo de Renato Paiva llegó a 16 puntos y trepó al octavo lugar, dentro de la zona de clasificación a cuartos de final.



Tahiel Jiménez fue la figura con un triplete. El delantero mexicano de 20 años abrió el marcador y después firmó el tercero y el quinto de los laguneros. Eduardo Aguirre consiguió el segundo tanto y Javier Güémez anotó el cuarto de penal.



El resultado reforzó el contraste con el inicio de Santos, que acumuló siete partidos sin ganar, incluidas seis derrotas, antes de encadenar sus cinco triunfos.



“De diez presidentes (de club), siete u ocho nos habrían echado con el inicio que tuvimos, y yo estoy aquí gracias a mi presidente”, declaró Paiva.



El portugués también destacó las condiciones en las que llegaba su rival: “Tenemos buenas sensaciones por vencer al equipo revelación de la liga, que solo había recibido ocho goles y era la mejor defensa”.



Querétaro se quedó con 20 puntos. Fue la primera vez que recibió cinco goles en sus 29 partidos de liga con Esteban González como entrenador.



Cruz Azul se suma con cinco goleadores distintos



La Máquina también ganó 5-0, en su caso frente a FC Juárez, con anotaciones repartidas entre cinco futbolistas.



Andrés Montaño abrió la cuenta al minuto 4 y Carlos Rodríguez amplió la diferencia al 23’. Antes del descanso, Omar Campos marcó al 45+3’ para establecer el 3-0.



En la segunda mitad, Agustín Palavecino consiguió el cuarto al minuto 55 y Rogelio González completó la goleada al 75’.

