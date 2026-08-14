Alex Alcalá, el niño viral de la cantera del Manchester City que debutó con Querétaro
De niño sus jugadas se volvieron virales en redes sociales e incluso fue fichado en su momento por el Manchester City. Esta es la historia de Alex Alcalá, la promesa mexicana que busca volver empezar y despuntar de nuevo con el Club Querétaro.
El 12 de agosto, un joven mediocampista de 20 años vivió su gran día al tener su debut profesional. Alex Alcalá saltó como titular de los Gallos para el duelo de la última fecha de la primera ronda de la Leagues Cup ante LAFC.
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Si bien, el resultado no fue el esperado, ya que terminaron cayendo en penales y significó la despedida de los queretanos del torneo, para futbolista juvenil significó el inicio de una nueva oportunidad para reescribir su historia y demostrar porque alguna vez fue considerado una de las joyas más prometedoras de su generación.
Un video viral lo puso en los ojos del mundo
Alcalá nació dentro de una familia de origen mexicano en Stockton, California. Por esta razón tiene la posibilidad de representar tanto al cuadro Tricolor como a Las Barras y las Estrellas. Aun así, siempre mostró su inclinación por el conjunto azteca, jugando en las selecciones desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-20.
Desde chico llamó la atención de los grandes de Europa, al grado de que a los 14 años estuvo a prueba con el Barcelona. Aunque al final fue la academia de LA Galaxy la que lo terminó fichando en 2020, su progreso fue rápido y, solo un año después, a la edad de 15 años, ascendió al Galaxy II dentro de la MLS NEXT Pro.
Algo que hizo destacar a Alcalá sobre el resto de los juveniles fue su control de balón y su capacidad de gambeta; podía encarar rivales y salir entre varios marcadores. Con el auge de las redes sociales, su talento no tardó en ser descubierto por internautas que compartían los videos de sus jugadas y lo comparaban con grandes figuras del futbol mundial.
Su paso por el Manchester City
Su talento y su popularidad lo llevaron nuevamente a llamar la atención en el Viejo Continente, esta vez del Manchester City, club con el que firmó un precontrato para emigrar a Inglaterra a continuar su formación una vez cumpliera los 18 años.
Fue así que en 2024 se incorporó a las fuerzas básicas del conjunto Citizen. Pasó por las categorías Sub-18 y Sub-21, viendo actividad en las competiciones juveniles de la FA y de la Premier League. Sin embargo, no pudo abrirse paso hacia un primer equipo plagado de figuras internacionales en su posición como Phil Foden y Rayan Cherki.
Un nuevo comienzo con Gallos Blancos
Por esta razón, a inicios de este 2026 buscó un giro en su carrera. Con 20 años cumplidos, optó por unirse al proyecto del Club Querétaro bajo el mando del entrenador chileno Esteban "Chino" González.
En su primer semestre de adaptación jugó con la Sub-21 de los Gallos, donde se consolidó como uno de los pilares durante el Clausura 2026, sumando 14 partidos disputados, un gol y una asistencia.
Ahora, tras su debut con el cuadro principal en la Leagues Cup, el habilidoso volante buscará ganarse un lugar definitivo en el esquema del estratega y competir por minutos en los partidos del Apertura 2026 de la Liga MX.