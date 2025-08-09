América y André Jardine vuelven a la Liga MX a curar las heridas de no trascender internacionalmente
Las Águilas del América regresan a la actividad en la Liga MX luego de haber quedado eliminadas de la Leagues Cup, torneo en el que no pudieron colarse entre los cuatro primeros sitios para avanzar a la segunda fase. Si bien ahora el foco está en el Apertura 2025, donde marchan en la sexta posición con 5 puntos, la realidad es preocupante para el cuadro de Coapa y para su técnico André Jardine.
Y es que después del Tricampeonato liguero conseguido, además de haber llegado a la Final del Clausura 2025 ante el Toluca, los resultados en el ámbito internacional no se le han dado al técnico brasileño, que no ha podido llevar a las Águilas a puntos altos y ahora quedó de manifiesto en la Leagues Cup.
El propio estratega americanista reconoció tras su eliminación que ésta se debió a la falta de ritmo que el equipo trae luego de venir de una pretemporada corta tras haber jugado la final de la campaña pasada.
“Esta competición (Leagues Cup) es un poco dura, no te permite fallar, te pega en el inicio de la temporada, creo que los errores tienen que ver un poco de esto, aún con falta de ritmo, normalmente con la calidad de los centrales no sufrimos goles como los que estamos sufriendo. No encuentro otra explicación que la falta de ritmo por no estar en su mejor nivel. Seguramente vamos a estar en momento decisivos, sobre todo en la liga mexicana".
No obstante, el problema de Jardine con el América en el ámbito internacional no es de ahora, pues su historial negativo se remonta incluso desde su llegada a las Águilas en 2023, cuando quedó eliminado de la Leagues Cup (que aún no era torneo oficial), pero donde fue más notorio y escandaloso fue apenas hace unas semanas, cuando no logró el pase al Mundial de Clubes al caer ante el LAFC.
André Jardine y América en torneos internacionales
- Leagues Cup 2025 | Eliminado en primera ronda
- Playoffs Mundial de Clubes 2025 | Perdió ante LAFC 2-1
- Concacaf Champions Cup 2025 | Perdió en Cuartos de Final ante Cruz Azul (2-1 global)
- Concacaf Champions Cup 2024 | Perdió en Semifinales ante Pachuca (3-2 global)
- Leagues Cup 2024 | Perdió en Cuartos de Final ante Colorado (0-0, 9-8 en penaltis)
- Leagues Cup 2023 | Perdió ante Nashville en Octavos de Final (2-2, 6-5 en penaltis)
Aunado a estos descalabros, se suma la derrota que los azulcremas sufrieron ante Toluca para definir al Campeón de Campeones, días previos al arranque de la Leagues Cup.
Tras la eliminación en Leagues Cup, Jardine analizó el curso que atraviesa su equipo y reconoció que a la afición no se le puede pedir paciencia tras este resultado, sin embargo abogó por el entendimiento a una situación complicada de la cual confía que pasará.
“En este momento creo que no es la palabra correcta paciencia y si un poco de entendimiento de todo lo que está pasando. Para mí es extremadamente normal, los cambios que hicimos, una temporada más, algunas salidas importantes, algunos jugadores que regresan a su mejor nivel ahora, algunos terminando su pretemporada".
"El futbol no es rectilíneo, es imposible para un equipo mantenerse ganando todo el tiempo y este momento va a pasar, así como pasaron otrs, no necesitan tener paciencia, simplemente aguardar porque va a pasar”.
Ahora, las baterías del América deberán enfocarse a la Liga MX a partir de hoy en su duelo ante el Querétaro, con la intención de cumplir con la exigencia de mantenerse en los primeros sitios y buscar el campeonato.