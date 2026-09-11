América anuncia el fichaje del uruguayo Santiago Bueno
El Club América confirmó la contratación de Santiago Bueno, central uruguayo que llegará desde el Wolverhampton para incorporarse al equipo durante el Apertura 2026.
Las Águilas encontraron en el futbol inglés al defensor elegido para fortalecer su última línea. Con 27 años, 1.90 metros de estatura y experiencia en algunas de las ligas más competitivas de Europa, Bueno ofrecerá al conjunto azulcrema una nueva alternativa en la zona central.
La llegada del uruguayo también responde a la necesidad de cubrir el espacio que dejó Sebastián Cáceres, transferido al Celta de Vigo durante este mercado. América apuesta así por otro seleccionado charrúa para mantener solidez en una posición fundamental dentro de su proyecto deportivo.
Bueno aterrizará en México después de tres años en el Wolverhampton. Durante la temporada 2025-26 adquirió mayor protagonismo en el conjunto inglés y consiguió cuatro anotaciones entre todas las competiciones, una cifra destacada para un defensa.
Antes de probarse en el futbol británico, construyó su carrera en España. El Barcelona lo reclutó cuando era una de las promesas de Peñarol, aunque nunca debutó como culé, pues su consolidación llegó posteriormente con el Girona. Allí participó en el ascenso a Primera División y después consiguió continuidad en LaLiga.
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Su recorrido también se extiende a la selección de Uruguay. Tras completar el proceso en los representativos juveniles, recibió su primera oportunidad con el combinado absoluto en 2023 y fue incluido en la convocatoria para la Copa del Mundo en la convocatoria para la Copa del Mundo de 2026.
Raúl Jiménez celebra su llegada al América
El fichaje generó una reacción especial de Raúl Jiménez, delantero formado en las fuerzas básicas azulcremas y compañero de Bueno en el Wolverhampton. El mexicano aprovechó el anuncio para felicitar al uruguayo y anticiparle el ambiente que encontrará en Coapa.
“Santi, supe que vas al mejor equipo de México, disfrútalo mucho. Llegas a un club con una afición enorme que te va a arropar muy bien desde el principio y espero que lo hagas muy bien. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa y vamos por todo a ganar. ¡Un abrazo, hermano!”, expresó Jiménez.