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Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego América vs. Puebla.

Redacción SI México

La Jornada 6 del Apertura 2026 inicia este viernes 28 de agosto.
La Jornada 6 del Apertura 2026 inicia este viernes 28 de agosto. / Leopoldo Smith/Getty Images

El futbol mexicano regresa a la actividad a partir de este viernes 28 de agosto cuando inicie la Jornada 6 del Apertura 2026, la cual abre con tres partidos, donde destaca Necaxa vs. Cruz Azul y Xolos vs. Pumas. 

Para el sábado, Pachuca vs. Chivas y América vs. Puebla se roban los reflectores, mientras que la jornada se extiende al domingo con Toluca recibiendo a FC Juárez.

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A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 6, que termina con el juego Monterrey vs. San Luis.

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026

Viernes 28 de agosto

  • 19:00 | Necaxa vs Cruz Azul 
  • 19:00 | Atlante vs León 
  • 21:00 | Tijuana vs Pumas 

Sábado 29 de agosto

  • 17:00 | Atlas vs Querétaro 
  • 17:00 | Pachuca vs Chivas 
  • 19:00 | América vs Puebla 
  • 21:00 | Santos Laguna vs Tigres 

Domingo 30 de agosto

  • 18:00 | Toluca vs FC Juárez 
  • 20:00 | Monterrey vs Atlético de San Luis 
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