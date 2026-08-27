Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego América vs. Puebla.
El futbol mexicano regresa a la actividad a partir de este viernes 28 de agosto cuando inicie la Jornada 6 del Apertura 2026, la cual abre con tres partidos, donde destaca Necaxa vs. Cruz Azul y Xolos vs. Pumas.
Para el sábado, Pachuca vs. Chivas y América vs. Puebla se roban los reflectores, mientras que la jornada se extiende al domingo con Toluca recibiendo a FC Juárez.
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A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 6, que termina con el juego Monterrey vs. San Luis.
Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026
Viernes 28 de agosto
- 19:00 | Necaxa vs Cruz Azul
- 19:00 | Atlante vs León
- 21:00 | Tijuana vs Pumas
Sábado 29 de agosto
- 17:00 | Atlas vs Querétaro
- 17:00 | Pachuca vs Chivas
- 19:00 | América vs Puebla
- 21:00 | Santos Laguna vs Tigres
Domingo 30 de agosto
- 18:00 | Toluca vs FC Juárez
- 20:00 | Monterrey vs Atlético de San Luis
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