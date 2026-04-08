América aterriza de emergencia en Miami tras falla de su avión en pleno vuelo
El Club América vivió momentos de tensión durante su regreso a México tras el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions en Estados Unidos. La delegación azulcrema viajaba en un vuelo charter desde Nashville cuando el avión presentó una falla en pleno trayecto, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Miami como medida preventiva.
El incidente ocurrió un día después del empate sin goles frente al Nashville SC en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. El equipo de Coapa regresaba a la Ciudad de México, pero se detectó una falla eléctrica que obligó a desviar la ruta y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Te puede interesar: Resultados Concachampions Cuartos de Final
El propio América publicó un comunicado en su cuenta oficial de la red social X para explicar lo sucedido: “Fuimos informados que el sistema arrojaba una falla eléctrica, por tal motivo, como medida de precaución, la tripulación tomó la determinación de aterrizar la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Miami”.
Según informes, el aterrizaje se realizó sin incidentes y que todos los integrantes del plantel se encuentran fuera de peligro. Jugadores, cuerpo técnico y personal del equipo fueron trasladados temporalmente a un hotel en Miami mientras se organiza un nuevo vuelo para continuar el viaje de regreso a la Ciudad de México.
A pesar del contratiempo, la institución aseguró que la situación no alterará la planificación deportiva del equipo en los próximos días, donde el fin de semana enfrentarán al Cruz Azul. De acuerdo con el comunicado, el itinerario se mantiene sin cambios, ya que este miércoles se contempló como día de descanso para el plantel.