América vs. Chivas: fecha, horario y dónde ver el Clásico Nacional
La Jornada 8 del Apertura 2025 se viste de gala con el juego más mediático del futbol mexicano. El Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara se jugará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.
América parte como favorito para llevarse el Clásico, al llegar como segundo lugar de la tabla, con 17 puntos, mientras que las Chivas son el lugar 16, antepenúltimo, con apenas 4 unidades. Sin embargo, las estadísticas y números quedan de lado al tratarse de este partido que ninguno de los dos quiere perder.
América vs. Chivas: fecha y horario del Clásico
El juego entre las Águilas y el Rebaño Sagrado se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, el próximo sábado 13 de septiembre, en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.
- Fecha: Sábado 13 de septiembre
- Hora: 21:150 horas, tiempo del centro de México
- Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX
¿Dónde ver el Clásico América vs. Chivas?
El juego entre América y Chivas podrá verse por televisión abierta, por Canal 5, además de televisión de paga (TUDN) y de las diversas plataformas de Televisa, como VIX Premium.
- TV abierta: Canal 5
- TV de paga: TUDN
- Streaming: ViX Premium