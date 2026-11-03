América, Chivas y Cruz Azul: tres formas de ser líderes de cara al final del Apertura 2026

Después de 15 jornadas, el duelo por el liderato se encuentra más abierto que nunca. América, Chivas y Cruz Azul, tres escuadras históricas, cada una con plantillas de jerarquía y distintos matices futbolísticos, llegan empatadas con 29 puntos a las últimas dos fechas de la fase regular en búsqueda de ganarse la posición de honor de cara a la liguilla.

Sin embargo, cada club llega a este escenario de manera distinta. Algunos con un juego que va al alza, otros en medio de altibajos. Pero también con diferentes filosofías, pues hay quienes apuestan por sus estrellas extranjeras, otros por su capacidad de rotación e incluso hay quienes encontraron en la cantera sus respuestas. A continuación, repasamos el panorama de cada uno.

América: el ejemplo de anotar más goles que el rival

Las Águilas se colocan en este Apertura 2026 como el ataque más temido del campeonato. Con 36 tantos, ningún otro equipo registra más goles en lo que va de la campaña. Además, cuenta con el plus de que el estratega Guillermo Almada no depende de un solo delantero, ya que en sus filas cuenta con hasta tres futbolistas con 5 goles o más.

Por un lado tiene a Henry Martín como su principal referente en punta con 10 tantos. Sin embargo, si no está “La Bomba”, aparece “El Colibrí” Miguel Ángel Borja, quien si bien llegó a mitad de temporada, no necesitó adaptación y en cuestión de 8 juegos ya registra 6 tantos. Asimismo, la ofensiva se complementa con el desequilibrio por las bandas de Brian Rodríguez.

Con este ataque, el cuadro azulcrema logró arrasar en las primeras fechas y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y si bien su defensa viene dejando dudas, costándole puntos en las últimas jornadas e incluso hilando cinco partidos sin ganar en casa, el colchón que generó en la primera mitad del campeonato le permite mantenerse en la cima para esta recta final.

Chivas: un equipo que se refuerza con su propia cantera

El lema de Chivas de jugar solo con mexicanos se viene quedando corto bajo el mando de Gabriel Milito, pues el estratega fue más allá y apostó también por el talento de su cantera. A pesar de que en el mercado veraniego el club vendió a su goleador Armando “La Hormiga” González al Olympiacos, no tuvo que traer a otro delantero de fuera, encontrando más bien su reemplazo en los juveniles del club.

Y es que Santiago Sandoval, de 19 años, aprovechó el hueco para ganarse su lugar y convertirse en figura con sus anotaciones clave. De esta manera, refuerza a un ataque con estrellas consolidadas como Roberto "El Piojo" Alvarado, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Si bien por momentos a mitad de campaña el equipo pasó por un bache, para este cierre el cuadro rojiblanco llega con un invicto de 5 partidos y victorias consecutivas en los últimos tres compromisos.

Cruz Azul: la rotación para elevar la competencia interna

La principal fortaleza de Cruz Azul está en la banca. Entre lesiones, la sobrecarga física, pero también la baja de juego de algunos futbolistas que llevaron a resultados negativos a mitad de la fase regular, obligaron al entrenador Joel Huiqui a realizar rotaciones para levantar el camino.

Esto demostró que nadie tiene su lugar asegurado en el once titular, propiciando una competencia interna para elevar el nivel colectivo. Y es que ni el arco se salva, ya que el estratega también realizó cambios, dándole a Kevin Mier 9 juegos como titular, mientras que Andrés Gudiño recibió 5, buscando a quien esté en mejor forma.

Las últimas dos fechas definirán todo

De momento, a pesar del triple empate a 29 puntos, las Águilas conservan el primer lugar por tener una mejor diferencia de goles (+15), mientras que el Rebaño es segundo (+11 goles) y Cruz Azul marcha tercero (+10 goles). No obstante, cualquier desatención que deje ir puntos puede ser clave para definir los cruces en la fase final. Incluso, Chivas y Cruz Azul tendrán que quitarse unidades entre sí en la última jornada. A continuación, los juegos que sostendrá cada equipo en esta recta final.

América:

Jornada 16: Pumas vs. América – sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas

Jornada 17: Tigres vs. América – sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas

Chivas:

Jornada 16: León vs. Chivas – domingo 8 de noviembre a las 20:10 horas

Jornada 17: Chivas vs. Cruz Azul – domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas

Cruz Azul:

Jornada 16: Tigres vs. Cruz Azul – sábado 7 de noviembre a las 17:00 horas

Jornada 17: Chivas vs. Cruz Azul – domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas