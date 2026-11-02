América, Chivas y Cruz Azul; un inédito triple empate en la cima de la Liga MX

La Liga MX vive un cierre de torneo histórico con tres de sus equipos más populares como protagonistas. América, Chivas y Cruz Azul comparten la cima de la tabla general del Apertura 2026 con 29 puntos, una situación inédita por el triple empate que coloca a los tres clubes en los primeros puestos de la clasificación, a falta de dos jornadas para concluir la fase regular.

Las Águilas, el Rebaño Sagrado y La Máquina ocupan las tres primeras posiciones, aunque el criterio de diferencia de goles establece el orden. América es líder con +15, Guadalajara aparece en segundo lugar con +11 y Cruz Azul completa el podio con +10. Los tres tienen 29 unidades y mantienen abierta la pelea por terminar el campeonato como superlíderes.

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Una coincidencia que no se presentaba desde 1998

Para encontrar un antecedente de América, Chivas y Cruz Azul ocupando simultáneamente los tres primeros lugares de la clasificación hay que remontarse al torneo Invierno 1998. La coincidencia se produjo en la Jornada 5 de aquella competencia, por lo que tuvieron que transcurrir 28 años y 964 jornadas para volver a ver a los tres clubes en el podio.

En aquella ocasión, Cruz Azul encabezaba la clasificación con 13 puntos, mientras que Chivas ocupaba la segunda posición con la misma cantidad de unidades. América aparecía en el tercer escalón con 10 puntos. Ahora, casi tres décadas después, los tres históricos rivales vuelven a dominar los primeros lugares, pero con una particularidad que hace todavía más llamativo el escenario: están igualados en puntos y protagonizan un triple empate en el liderato.

La Jornada 15 definió el triple empate

La combinación se completó este domingo, cuando Cruz Azul derrotó 2-1 al León en el Estadio Banorte. El resultado permitió que La Máquina llegara a 29 unidades y alcanzara a sus dos principales rivales. El conjunto celeste consiguió así meterse de lleno en la pelea por el primer puesto del campeonato.

Chivas también hizo su parte al derrotar 4-2 al Atlante en el Estadio Akron, resultado que le permitió mantenerse en la parte alta de la clasificación. América, por su lado, empató 2-2 frente al Toluca, pero conservó el primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles. De esta manera, los tres equipos terminaron la Jornada 15 con la misma cantidad de puntos.

Dos jornadas para definir al superlíder

Con dos fechas todavía por disputarse en la fase regular, la lucha por el liderato promete mantenerse hasta el final. América, Chivas y Cruz Azul buscarán conservar su posición privilegiada, aunque Atlas, con 27 puntos, y Toluca, con 24, todavía tienen posibilidades matemáticas de terminar en la cima.

El cierre tendrá un ingrediente especial, ya que Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en la última jornada, en un partido que podría resultar determinante para definir al superlíder. Por ahora, los tres grandes protagonizan una fotografía inédita en la parte alta de la Liga MX: comparten el liderato con 29 puntos y mantienen una disputa que no se había presentado de esta manera en el futbol mexicano.