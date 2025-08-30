SI Mexico

América confirma juego a puerta cerrada ante Pachuca; ¿qué pasará con los boletos?

Las Águilas informaron sobre este hecho y en sus redes sociales informaron lo que ocurrirá con los boletos que ya habían sido vendidos.

César Juárez Caudillo

El América jugará a puerta cerrada ante Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes.
El América jugará a puerta cerrada ante Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes. / Héctor Vivas/Getty Images

El América confirmó que el juego de este sábado ante el Pachuca se llevará a cabo a puerta cerrada por “instrucción” de la Alcaldía Benito Juárez, quien el viernes pasado anunció la sanción al Estadio Ciudad de los Deportes tras un conflicto por el cierre de la calle de Indiana.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el América informó los procedimientos para el reembolso a las personas que adquirieron boletos para el juego de  la Jornada 7 del Apertura 2025 ante los Tuzos del Pachuca.

“Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a ‘puerta cerrada’, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas.

“Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos. Próximamente se dará a conocer a los abonados azulcremas, los beneficios adicionales que recibirán por parte del Club”.

En la víspera, la Alcaldía Benito Juárez informó a través de un comunicado oficial, que el personal de seguridad del Club América habría actuado fuera de sus atribuciones al cerrar la calle Indiana, afectando a vecinos de la zona y, en particular, a una mujer que requería atención médica la cual no pudo acceder a su domicilio.

CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

