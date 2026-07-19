América debuta con triunfo en el Apertura 2026 tras vencer al Querétaro con golazo de Violante
El América derrotó 1-0 al Querétaro en el Estadio La Corregidora, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Las Águilas fueron las protagonistas del encuentro desde los primeros minutos, generando las opciones más claras de peligro ante la portería defendida por Guillermo Allison. Isaías Violante, Raphael Veiga y Henry Martín fueron algunos de los hombres más insistentes del conjunto azulcrema, aunque el gol se negó a aparecer durante la primera mitad.
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Para la parte complementaria, el conjunto dirigido por Guillermo Almada mantuvo la iniciativa ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador desde los once pasos.
Al minuto 67, el VAR llamó al árbitro central para revisar una jugada dentro del área queretana, decretándose penalti a favor del América. Henry Martín tomó la responsabilidad del cobro, pero Guillermo Allison detuvo el disparo al minuto 73 para mantener el empate en La Corregidora.
El penalti fallado no cambió la postura ofensiva de las Águilas, que continuaron buscando el tanto de la victoria durante la recta final del encuentro.
Cuando el empate parecía inminente, Henry Martín se reivindicó al convertirse en el asistidor del único gol del partido. Al minuto 82, el capitán azulcrema encontró a Isaías Violante dentro del área, quien marcó el 1-0 definitivo y darle los tres puntos al América.
La noche no terminó del todo tranquila para los visitantes. Alan Cervantes vio la segunda tarjeta amarilla al minuto 88 y dejó al América con diez hombres para los minutos finales del compromiso.
Pese a ello, las Águilas lograron conservar la ventaja para iniciar el Apertura 2026 con una victoria fuera de casa.
En la Jornada 2, América visitará al Atlante en la cancha del Estadio Azteca, mientras que los Gallos Blancos visitarán al Pachuca en el Estadio Hidalgo.