Esteban Solari fue expulsado tras su debut con Pumas; este fue el motivo
Pumas comenzó con el pie izquierdo el torneo Apertura 2026. No solo fue goleado 3-0 en su debut, sino que también podría afrontar su siguiente compromiso sin Esteban Solari en el banquillo, luego de que fuera expulsado al término del encuentro.
Para este primer partido de la temporada, los universitarios recibieron al Club Pachuca este sábado 18 de julio. El juego, desde el inicio, ya tenía una carga emocional especial debido a que Solari se enfrentaba a su exequipo.
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Sin embargo, el reencuentro fue amargo, pues tras el silbatazo final, el estratega se enfrascó en una discusión con el atacante tuzo, Salomón Rondón. El árbitro Vicente Jassiel Reynoso, quien se encontraba cerca, se percató de la acción y le mostró la tarjeta roja al estratega auriazul.
A pesar de la expulsión, el altercado continuó por unos segundos más, al grado de que tuvieron que intervenir miembros de ambos cuerpos técnicos y jugadores para separar a los involucrados.
"Siempre fuimos respetuosos"
Tras los hechos, Solari, de acuerdo con el reglamento de la Liga MX, no pudo asistir a la conferencia de prensa debido a la expulsión. En su lugar apareció su auxiliar técnico, Emerson Panigutti, quien habló sobre el incidente.
“Nada, nosotros siempre fuimos respetuosos con todo mundo y hoy lo fuimos también y nada más que eso. Nosotros no provocamos en lo absoluto, en la parte de ellos habría que preguntarles a ellos”, explicó.
Por el momento, todo apunta a que Solari no podrá estar en el banquillo auriazul para el compromiso de la Jornada 2, cuando Pumas visite al Toluca este martes 21 de julio. No obstante, será la Comisión Disciplinaria de la FMF la encargada de confirmar la sanción correspondiente y determinar si el estratega argentino recibirá un castigo adicional por lo ocurrido al término del encuentro.