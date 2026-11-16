América Femenil culminó la obra, eliminó al Toluca y va contra Pumas en semis
El América Femenil derrotó 3-0 (6-0 global) al Toluca en el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 disputado ante más de 8 mil personas en el Estadio Nemesio Díez.
Los goles de las Águilas fueron de Geyse a los 8 minutos, Scarlett Camberos (41') y Priscila da Silva (80').
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El equipo azulcrema se enfrentará a Pumas en las semifinales.
ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES
América vs Pumas
Ida: Estadio Olímpico de CU
Vuelta: Estadio Azteca o Estadio Cuauhtémoc
Rayadas vs Chivas
Ida: Estadio Akron
Vuelta: Gigante de Acero
Las semifinales se jugarán hasta diciembre, después del Premundial de la Concacaf en Dallas y Houston, donde la selección mexicana buscará su boleto al Mundial de Brasil 2027.
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