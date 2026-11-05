América Femenil: ¡Geyse lleva más goles que 10 equipos!

Geyse, delantera del América Femenil, está a solo unos días de convertirse en la nueva campeona de goleo en la Liga Femenil.

La delantera brasileña de las Águilas lleva 13 jornadas con gol, sumando 21 anotaciones, las mismas de todo el Club León.

Aunque lo más sorprendente es que Geyse lleva más goles que 10 equipos en el torneo Apertura 2026:

FC Juárez 20 goles

Pumas 20

Santos 17

Cruz Azul 17

Tijuana 16

Puebla 16

Atlas 13

Querétaro 11

Atlante 6

Necaxa 4

Por si fuera poco, Geyse suma los mismos goles (21) que tres equipos juntos: Gallos Femenil (11), Atlante (6) y Necaxa (4).

🦅⚽️🔥 ¡GEYSE SE MANTIENE EN LO MÁS ALTO DE LA TABLA DE GOLEO!



Después de 13 jornadas, la delantera del América sigue liderando la clasificación de goleadoras, demostrando su contundencia frente al arco. 🎯💥



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América Femenil no tenía una campeona de goleo desde el bicampeonato de Lucero Cuevas en los torneos Apertura 2017 y Clausura 2018.

TAMBIÉN ES LÍDER EN ASISTENCIAS

Geyse, además de ser la máxima anotadora en el torneo Apertura 2026, es la líder en asistencias con 7, superando a su compañera Irene Guerrero (6).

🎯⚽️🔥 ¡LAS ASISTENCIAS TAMBIÉN SON PROTAGONISTAS!



Visión de juego, pases que rompen líneas y jugadoras que crean oportunidades de gol. 👀✨



⭐️ Tras 13 jornadas, ¡descubre quiénes destacan en la lucha por el liderato de asistencias de la #LigaFemenilBBVA! 🙌🏼



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