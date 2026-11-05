América Femenil: ¡Geyse lleva más goles que 10 equipos!
Geyse, delantera del América Femenil, está a solo unos días de convertirse en la nueva campeona de goleo en la Liga Femenil.
La delantera brasileña de las Águilas lleva 13 jornadas con gol, sumando 21 anotaciones, las mismas de todo el Club León.
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Aunque lo más sorprendente es que Geyse lleva más goles que 10 equipos en el torneo Apertura 2026:
FC Juárez 20 goles
Pumas 20
Santos 17
Cruz Azul 17
Tijuana 16
Puebla 16
Atlas 13
Querétaro 11
Atlante 6
Necaxa 4
Por si fuera poco, Geyse suma los mismos goles (21) que tres equipos juntos: Gallos Femenil (11), Atlante (6) y Necaxa (4).
América Femenil no tenía una campeona de goleo desde el bicampeonato de Lucero Cuevas en los torneos Apertura 2017 y Clausura 2018.
TAMBIÉN ES LÍDER EN ASISTENCIAS
Geyse, además de ser la máxima anotadora en el torneo Apertura 2026, es la líder en asistencias con 7, superando a su compañera Irene Guerrero (6).
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital