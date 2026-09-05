América remonta y vence 2-1 a Pumas en el Clásico Capitalino Femenil
América Femenil derrotó 2-1 a Pumas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, dentro de la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.
La figura de la noche fue la delantera brasileña Geyse, quien marcó doblete para que las Águilas sumaran su sexto triunfo consecutiuvo en el certamen.
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Pumas se puso en ventaja a los 17 minutos con gol de Stephanie Ribeiro, en un gran primer tiempo para el equipo que dirige Roberto Medina.
A los 37 minutos llegó la polémica a la cancha de CU, donde Jana Gutiérrez cometió falta dentro del área sobre la costarricense Priscila Chinchilla, aunque la silbante Erika Monserrat González Nevarez no marcó el penalti.
El empate azulcrema se dio a los 42 minutos, cuando Sarah Luebbert habilitó con la cabeza a Geyse dentro del área, donde la brasileña solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes ante la salida de la portera Wendy Toledo.
El partido se le complicó a Pumas a los 66 minutos, cuando Casandra Montero se fue expulsada por doble tarjeta amarilla.
Cas vio la tarjeta roja luego de una falta sobre Sarah Luebbert en los linderos del parea.
América logró la victoria a los 90 miutos, cuando Kim Rodríguez filtró un gran pase a Geyse, quien dentro del área remató con potencia para vencer nuevamente a Wendy Toledo.
Con este triunfo, el equipo que dirige el español Ángel Villacampa llegó a 18 puntos, luego de seis triunfos en igual número de cotejos.
En la jornada 7, las Águilas recibirán a Tigres Femenil en la cancha del Estadio Azteca.