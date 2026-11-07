¡América Femenil no podrá jugar la final del Apertura 2026 en el Estadio Azteca!

En caso de llegar a la gran final del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil, las Águilas del América tendrían que buscar sede para el juego de vuelta, pues en esas fechas habrá conciertos de Ricardo Arjona en el Coloso de Santa Úrsula.

Todo esto, sumado además a que en cuartos de final, el equipo azulcrema disputará la ida ante Toluca primero en casa y la vuelta será en el Estadio Nemesio Díez, pues se tuvieron que invertir las localías por la NFL en la CDMX.

El San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Azteca, aunque la NFL necesita tener listo el inmueble desde antes.

Fue el propio Club América el que informó que será necesario invertir el orden de la localía.

"América Femenil jugará primero el partido de ida como local en el Estadio Banorte. Y el encuentro de vuelta como visitante en Toluca.

"Este ajuste responde a la falta de disponibilidad del Estadio Banorte, derivada de compromisos previamente establecidos entre el Estadio y la NFL, antes de que la Liga Femenil publicase su calendario para el presente torneo".

En caso de empate en el marcador global, no importa el orden de la localía, América Femenil avanzaría por mejor posición en la tabla.

CUARTOS DE FINAL IDA

América vs Toluca

Miércoles 11 de noviembre 19:00 hrs.

Estadio Banorte

JUEGO DE VUELTA

Toluca vs América

Fecha: Domingo 15 de noviembre

Hora: 21:10 hrs. Estadio: Nemesio Diez