América Femenil: ¡Se confirma la terrible lesión de Karen Luna!

Karen Luna, defensa del América Femenil y quien salió llorando del Estadio Azteca tras lastimarse la rodilla en el triunfo de 2-1 ante Pachuca, será operada en los próximos días luego de confirmarme la gravedad de su lesión.

Este es el parte médico oficial de las Águilas: "Karen Luna presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días. El tiempo de recuperación de nuestra jugadora será de acuerdo a su evolución".

TE PUEDE INTERESAR: América Femenil celebra aniversario con triunfo sobre Pachuca

Karen Luna volvería a las canchas hasta el torneo Apertura 2027.

Esta es la segunda lesión en la rodilla derecha que sufre Luna en los últimos dos años.