Hace un año, el nombre de la joven portera Valentina Murrieta le daba la vuelta al mundo tras conquistar el Guante de Oro en el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos, donde la Selección Mexicana obtuvo el tercer lugar de la competencia.

La gran actuación de México se debió en gran parte al extraordinario trabajo de Murrieta, quien hoy logró un nuevo reconocimiento: ser campeona de la Liga Femenil con el América Sub19.

Murrieta dio un gran partido contra Pachuca en la final de vuelta del torneo Apertura 2026, ayudando a las Águilas a consagrarse campeonas en el Estadio El Nido.

Valentina tuvo una destacada actuación, incluso a pesar de jugar los últimos 20 minutos con una lesión en la pierna. Sin embargo, eso no le impidió sacar adelante al conjunto azulcrema.

El América ganó el global 3-1, luego del 1-0 obtenido en la ida y el 2-1 en la final de vuelta.

GRAN MAESTRO PARA MURRI

Aunque Vale Murrieta juega con la Sub-19 del América, ella entrena siempre con el primer equipo, donde comparte trabajo con Itzel Velasco, Celeste Espino y Jaidy Gutiérrez. Las cuatro bajo el mando del Mostro Ávarez, ex futbolista de equipos como Necaxa y Santos.

Desde que Álvarez se integró al cuerpo técnico de Ángel Villacampa, las porteras azulcrema han mejorado considerablemente. Incluso en el Clausura 2026, cuando las Águilas ganaron el título, la guardameta española Sandra Paños lució su mejor versión, y en gran parte fue por el trabajo realizado con el Mostro.