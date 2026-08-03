América golea 3-0 a Santos con Rodolfo Cota como figura
El Club América se impuso 3-0 a Santos Laguna en la tercera fecha del Apertura 2026. Sin embargo, el resultado solo fue posible gracias al arquero Rodolfo Cota, quien mantuvo el cero en su marco e incluso evitó que la paliza fuera en contra.
Este partido se celebró este domingo 2 de agosto en el Estadio Azteca. Los capitalinos arribaban a este duelo tras empatar contra Atlante en la jornada anterior, mientras que los de Coahuila iban en busca de sumar su primer punto del torneo.
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América se puso adelante con un gol de vestidor. Al minuto 2, en un tiro de esquina, Henry Martín se levantó en el área y con un testarazo abrió el marcador para el 1-0. A pesar del dominio de las Águilas en los minutos iniciales, conforme avanzó el reloj, Santos logró reaccionar.
Cota baja la cortina ante el vendaval lagunero
El cuadro visitante tomó el balón y comenzó a acechar con peligro el arco rival. Sin embargo, Rodolfo Cota se convirtió en una muralla. Primero detuvo un disparo cruzado de Eduardo “Mudo” Aguirre.
Posteriormente, el arquero americanista protagonizó una jugada polémica tras un choque con Franco Pardo en una salida, acción que, tras ser revisada por el VAR, no se sancionó como penal. Pese a ello, el percance no afectó su rendimiento y mantuvo el nivel bajo los tres postes.
Antes del descanso, Cota volvió a ser figura con una doble atajada ante un remate de Ezequiel Bullaude y el posterior contrarremate del “Mudo” Aguirre. Además, con un vuelo a mano cambiada, desvió un tiro de larga distancia de Fran Villalba.
Sentencia azulcrema y expulsión en el banquillo rival
Para la segunda mitad, América ajustó sus líneas. Si bien la intensidad del juego disminuyó, esto le permitió a los dirigidos por Guillermo Almada tomar el control del esférico poco a poco.
Pasado el minuto 65, los azulcremas generaron nuevas oportunidades de gol. Henry Martín estuvo cerca del doblete con otro remate de cabeza atajado por Carlos Acevedo, y más tarde el propio delantero buscó asistir con un centro raso a Isaías Violante que pasó a milímetros de ser rematado.
Fue al minuto 72 cuando Brian Rodríguez, recién ingresado de cambio, amplió la ventaja. Tras controlar el balón en el área, el atacante realizó una jugada individual quitándose a dos rivales y definiendo al segundo poste para el 2-0. Tras el tanto, el técnico de Santos, Renato Paiva, fue expulsado por reclamos al árbitro central.
El canterano Alejandro Cárdenas se estrena como goleador profesional
Ya en los minutos de compensación, el juvenil Alejandro Cárdenas se encargó de poner las cifras definitivas. El futbolista de 20 años recibió un centro de Erick “Chiquito” Sánchez y, con un remate de primera intención, mandó el balón a guardar para colocar el 3-0 y celebrar su primer gol como profesional.
En la última jugada del partido, Lucas Di Yorio estuvo cerca de descontar para la visita, pero Cota volvió a intervenir para sellar la portería invicta.
De esta manera, América llega al parón de la Liga MX con siete puntos en tres fechas, mientras que Santos se mantiene sin unidades en el torneo. Ambos conjuntos viajarán a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup el próximo jueves 6 de agosto. Las Águilas debutarán ante San Diego y los de Torreón se medirán al New York City FC.