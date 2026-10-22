América se luce y aplasta al Atlas en el Jalisco para afianzarse como líder

América confirmó su gran momento ofensivo con una contundente victoria de 5-2 sobre Atlas en el Estadio Jalisco. Miguel Borja, Érick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez marcaron para las Águilas, que alcanzaron 27 puntos y conservaron el liderato del Apertura 2026. Los azulcremas, además, llegaron a diez goles en sus últimas dos visitas después del 5-3 conseguido ante León.

Atlas comenzó con energía y estuvo cerca de abrir el marcador durante los primeros minutos. Ryan Mmaee lanzó el primer aviso con un remate que pasó junto a la portería, mientras Luis Esteves intentó aprovechar los espacios que encontró por las bandas. América soportó ese impulso inicial, controló el ritmo y comenzó a lastimar cada vez que pudo correr hacia el área rojinegra.

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La diferencia apareció en un lapso de apenas dos minutos. Al 25, Brian Rodríguez bajó con calidad un cambio de juego, se acomodó y envió el centro para que Miguel Borja rematara dentro del área. El delantero colombiano confirmó su buen momento y abrió el marcador en Guadalajara.

Atlas todavía no terminaba de asimilar el primer golpe cuando recibió el segundo. Érick Sánchez culminó una jugada colectiva al minuto 27 con una definición elevada ante la salida de Camilo Vargas. El mediocampista interpretó perfectamente el espacio y colocó el balón fuera del alcance del guardameta.

Los Zorros tuvieron posibilidades de regresar al encuentro antes del descanso. Alfonso González sacó un disparo peligroso, pero Luis Ángel Malagón reaccionó a tiempo para conservar la ventaja. Esteves también logró superar al portero americanista en otra aproximación, aunque el balón cruzó el área sin encontrar la portería. Las Águilas se marcharon al vestidor con una ventaja de 2-0.

Atlas adelantó sus líneas durante el comienzo de la segunda mitad, pero esa decisión dejó espacios que América aprovechó con enorme facilidad. Al minuto 57, las Águilas organizaron un contragolpe preciso y Brian Rodríguez quedó frente a Camilo Vargas. El uruguayo definió con tranquilidad para convertir el tercero y coronar una actuación en la que también había participado directamente en el primer gol.

Alejandro Zendejas aumentó la diferencia al 62. El atacante presionó la salida, recuperó el balón después de un grave error defensivo y superó al guardameta con una definición elevada. Poco después quedó tendido sobre el terreno de juego por una molestia y tuvo que abandonar el encuentro, una situación que encendió las alarmas en el conjunto azulcrema.

Atlas se negó a rendirse. Una mano dentro del área, confirmada después de una revisión, le permitió a Luis Esteves descontar desde el punto penal al minuto 72. Ryan Mmaee marcó el segundo de los rojinegros al 78 y redujo momentáneamente la diferencia a dos goles.

La posibilidad de una reacción duró muy poco. Apenas un minuto después, Kevin Álvarez apareció para convertir el 5-2 y terminar con cualquier esperanza del conjunto local. América respondió justo cuando Atlas comenzaba a creer en la remontada y administró los minutos finales sin permitir que el partido volviera a complicarse.

El resultado reflejó la enorme contundencia del líder. Atlas tuvo más tiempo el balón y generó oportunidades, pero América fue mucho más preciso en ambas áreas. Malagón respondió cuando fue necesario y el ataque azulcrema castigó prácticamente cada desajuste de la defensa local.

Con dos goleadas consecutivas como visitante, diez tantos anotados y seis puntos obtenidos, América fortaleció su posición en la cima del torneo. Su siguiente compromiso será ante Pachuca, mientras Atlas deberá recuperarse frente a Puebla después de una noche en la que sus errores defensivos resultaron demasiado costosos.