América a lo ‘Moneyball’: análisis de datos para optimizar su rendimiento deportivo
La evolución del deporte se mueve con los adelantos tecnológicos y el futbol no ha sido la excepción. El Club América es uno de los equipos que más se han adentrado en la búsqueda de herramientas que le ayuden a acercarse a la excelencia y uno de ellos es el análisis de datos, que permiten una mejora en el rendimiento deportivo, algo que hace recordar a la película Moneyball, donde el gerente general de los Atléticos de Oakland, Billie Beane (interpretado por Brad Pitt), utilizó estadísticas avanzadas para construir un equipo competitivo en 2002.
Es por este búsqueda que las Águilas conforman una alianza con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), para contar con ese análisis de datos que ayude al equipo tanto dentro del la cancha como en otros aspectos como el scouteo de jugadores e incluso en la relación que pueda existir con los aficionados, según explica Héctor González Iñárritu, presidente operativo del cuadro azulcrema.
Te puede interesar: 'Lo que diga Jardine es misa': El credo del vestidor azulcrema
“Para el América, la ciencia de datos no es una moda: es una herramienta estratégica que usamos en nuestro día a día para tomar decisiones más inteligentes dentro y fuera de la cancha. El Club busca estar siempre a la vanguardia, al tiempo de apostar por la tecnología y el análisis, en la búsqueda de seguir consolidando al América como el equipo más ganador de la región.”
En conferencia de prensa con miembros del ITAM, el directivo del cuadro azulcrema dio detalles de cómo se utilizan estos análisis de datos en el día a día de un club que ha ganado tres títulos consecutivos en los últimos cuatro torneos.
“En la parte del performance tenemos varios software que analizan el rendimiento del jugador, analizan recorridos por ejemplo, cuántos fueron a velocidad máxima; según tu posición tienes aceleraciones, desaceleraciones, minutos has jugado. Todos esos datos se analizan junto con el área médica, con el área de kinesiología y el cuerpo técnico y obviamente esto hace que tengas una decisión más cerca de la correcta y que tengas menos riesgo de que ese jugador se vaya a lesionar.
“En el caso del scouting, preguntas por un jugador, las características físicas, técnicas, tácticas, el precio del jugador; ahora ya te analizan hasta las redes sociales, su familia y todos esos datos se juntan, los segmentas y vas filtrando y vas reduciendo tu universo de decisión final. Diariamente se analizan arriba de 400 datos en un día de trabajo normal”, explicó.
Presentan Conferencia de Sports Analytics
Sobre este tema, se presentó la tercera edición del ITAM Sports Analytics Conference (ISAC), donde el América es uno de los principales partners de la institución educativa y el cual es el primer ecosistema en México y Latinoamérica que integra conferencias, competencias y formación académica para debatir y aplicar las últimas innovaciones de la ciencia de datos en el deporte.
En su tercera edición, se informó que reunirá a más de 450 asistentes y presentará competencias, paneles y talleres. Una de las competencias es el Hackathon, donde alumnos de preparatorias y universidades de todo el país podrán inscribirse y participar en un análisis de datos. Además, el 6 de noviembre se llevará a cabo el congreso anual con más de 20 ponentes de ligas y equipos como FIFA, NBA, NFL, UEFA, Ajax, Tottenham, FC Bayern Múnich, Liga MX, entre otros.