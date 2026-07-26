“América nunca ha ganado el Campeón de Campeonas; queremos hacer historia”: Scarlett Camberos
Scarlett Camberos señaló su intención de seguir convirtiendo al Club América en un equipo ganador. Tras conquistar el Clausura 2026 y el título de la Concacaf, la capitana azulcrema aseguró que la misión actual es levantar por primera vez el trofeo del Campeón de Campeonas.
“Es muy importante para nosotras porque este equipo nunca ha ganado un Campeón de Campeonas. Entonces sí, seguir creando historia y seguir ganando es nuestro enfoque”, declaró.
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Lo anterior lo dio a conocer durante la conferencia de prensa previa a la final de dicho certamen, que disputarán este domingo 26 de julio, a las 18:30 horas, frente a Tigres de la UANL.
Durante el evento, la atacante de las Águilas reconoció que no será un objetivo sencillo. Por ello, comentó que dependerá del equipo adaptarse a la exigencia que impongan las felinas a lo largo de los noventa minutos.
“Tigres siempre es un equipo muy competitivo. Mañana va a ser un gran juego, pero dependerá de cómo nosotras juguemos y mantengamos nuestro fútbol. Creo que todas estamos listas para seguir haciendo historia y ojalá podamos ganar mañana”, reflexionó la futbolista.
Un título para disipar las dudas de la pretemporada
Por su parte, el entrenador americanista, Ángel Villacampa, explicó la relevancia de arrancar el semestre levantando una copa. Declaró que, si bien la pretemporada dejó algunas dudas en el funcionamiento tras caer 3-0 en un duelo de preparación frente a la Selección Mexicana Sub-20 Femenil, el grupo llega con la firme intención de revalidar su buen momento en los juegos oficiales.
“Hemos jugado partidos amistosos que nos han dejado esa incertidumbre típica y normal de estas fechas de preparación. Pero lo importante son las buenas sensaciones que tenemos de cara al partido de mañana”, señaló el estratega español.
Además, expresó que, aunque administrativamente el trofeo pertenezca al año futbolístico anterior, conquistarlo significará un impulso anímico fundamental para afrontar el arranque del Apertura 2026.
“Para mí es la disputa de un título al inicio de un torneo nuevo. Lo más importante cuando vas a jugarte una copa es tener la certeza y las sensaciones de que las jugadoras están listas”, agregó.
Respaldan la reestructuración en la Liga Femenil BBVA
Finalmente, respecto a las modificaciones de formato y nombre presentadas recientemente por la Liga Femenil BBVA, Villacampa mostró su respaldo a la reestructuración. Aseguró que estos ajustes permitirán elevar el nivel del balompié nacional y consolidarlo a la par de las potencias internacionales:
“La liga tiene el pensamiento de ser una de las más potentes del planeta. Todos estos cambios van con esa intención y creo que nos van a acercar a convertirnos en una de las mejores competencias del mundo”.
Cabe recordar que, a partir de este Apertura 2026, la competencia estrenará un formato compuesto por dos grupos de nueve equipos y un calendario de 14 jornadas, aunque mantendrá la Liguilla tradicional a partir de los cuartos de final para definir a las campeonas.