América vs Toluca: las Águilas juegan por no perderse una Liguilla en casi una década
A tres jornadas del final de la fase regular del Clausura 2026, el América juega contra algo más que el Toluca: contra la posibilidad de quedarse fuera de su primera Liguilla en casi una década. Las Águilas llegan al partido de la Fecha 17 en el séptimo lugar de la clasificación con 19 puntos y con tres equipos cerca de sacarlos de la zona de fase final.
Desde el Clausura 2017, el equipo de Coapa no se queda fuera de la Liguilla. Aquella vez, en el último torneo de la irregular gestión de Ricardo La Volpe, terminó noveno con 24 puntos, en un torneo marcado por un bajo nivel y las lesiones. A partir de entonces, el América había hecho de la fase final una constante. Hoy, esa inercia está en riesgo.
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A partir del Apertura 2017, cuando Miguel Herrera tomó el banquillo, el equipo no ha faltado a 16 Liguillas consecutivas, en las que conquistó cuatro títulos: uno con el “Piojo”, el Apertura 2018, y el tricampeonato con André Jardine.
Además, la clasificación del Clausura 2026 no da descanso. El Atlas tiene los mismos 19 puntos, mientras que León, noveno, igual suma 19; Tijuana, décimo, está a una sola unidad de los de Coapa. Así, el duelo ante el Toluca aparece como un cruce directo que puede consolidarlos entre los ocho mejores que jugarán los cuartos de final o desbancarlos.
En este Clausura 2026, el América ha sido un equipo que controla los partidos, que juega en campo rival y que genera volumen ofensivo, pero que sufre para convertir. La eliminación en los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville el martes pasado terminó por exponer su mal accionar: dominó, pero no marcó ninguno de sus ocho disparos al arco. El mismo patrón que arrastra en liga: mucho volumen pero pocos goles.
En el presente torneo de la Liga MX, el América es el segundo equipo que más pases acertados acumula (6,073) y el quinto equipo que más disparos con dirección a portería tiene (57), pero apenas suma 15 goles, la cuarta cifra más baja del campeonato.
También, el equipo perdió piezas clave del tricampeonato, como Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, mientras que el capitán Henry Martín no ha tenido continuidad por lesiones. Los refuerzos no han llenado ese vacío. Víctor Dávila, José Zúñiga o Vinicius Lima no han sostenido la producción y el peso ofensivo recae en futbolistas que no son finalizadores como Raphael Veiga.
A eso se suma la falta de continuidad. Las lesiones han obligado a André Jardine a modificar el once constantemente, sobre todo en ataque. No hay sociedades estables, ni automatismos como en el tricampeonato.
Del otro lado, Toluca llega en una lógica distinta. Es quinto con 27 puntos, a uno del Cruz Azul, segundo lugar, y mantiene la inercia del bicampeonato.
En Concachampions, esa diferencia también se marcó. Toluca avanzó a semifinales tras golear al LA Galaxy, mientras que América quedó. Dos trayectorias opuestas en el mismo semestre.
Antonio Mohamed ha construido un equipo profundo, con variantes y capacidad de competir en doble torneo. Incluso con rotaciones, los Diablos se mantienen arriba y con margen.
Para el América, lo que está en juego en este partido, más allá de la racha de 16 torneos consecutivos clasificando a la Liguilla, es saber si su actual plantilla, con varios nombres del tricampeonato, todavía tiene calidad para seguir en la élite o el ciclo de Jardine y compañía terminó.