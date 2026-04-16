Dónde ver el América vs. Toluca y toda la Jornada 15 Clausura 2026
Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 15 Clausura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
Sigue la actividad del Futbol Mexicano, ahora con la Jornada 15 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 17 de abril con dos partidos y con el América vs. Toluca como el encuentro más destacado.
Las Chivas se mantienen como líderes del torneo, con 31 puntos, seguidas muy de cerca por el Cruz Azul, que ese segundo con 28 unidades, las mismas que suma Pachuca. Pumas y Toluca están al acecho, con 27 puntos.
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Canales de transmisión de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX mantiene sus canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 15 Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 17 de abril
- 19:00 | San Luis vs. Pumas | ESPN, Disney+, Vix
- 19:00 | Mazatlán vs. Querétaro | Azteca 7, Fox One
Sábado 18 de abril
- 17:00 | Necaxa vs. Tigres | Claro Sports
- 17:00 | Cruz Azul vs. Tijuana | Canal 5, TUDN, Vix
- 19:05 | Monterrey vs. Pachuca | Canal 5, TUDN, Vix
- 19:07 | Chivas vs. Puebla | Amazon Prime
- 21:06 | León vs. FC Juárez | Fox One
- 21:10 | América vs. Toluca | Canal 5, TUDN, Vix
Domingo 19 de abril
- 17:00 | Santos vs. Atlas | ESPN, Disney+, Vix
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