América vs Toluca: las claves del tricampeón y el bicampeón que dominaron la Liga MX
En la Jornada 15 del Clausura 2026 se cruzan los últimos cinco campeones de la Liga MX. América, tricampeón entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024. Toluca, dueño de los dos más recientes. No es sólo un partido más de la fase regular: es una radiografía del dominio reciente de la liga.
Para las Águilas, además, hay urgencia. Son séptimos con 19 puntos, en una tabla apretada en la que el Atlas, León y Tijuana están a nada de bajarlos de los ocho primeors que jugarán la Liguilla. Los Diablos Rojos llegan con mejor presente: quintos con 27 unidades, a uno de igualar al Cruz Azul (segundo), todavía en la inercia de un equipo que no ha dejado de competir arriba desde que rompió su sequía.
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Así se construyó el América tricampeón
El América de André Jardine ganó desde la repetición: un equipo que se sabía de memoria su sistema. La base se sostuvo torneo tras torneo: Luis Ángel Malagón en la portería; Sebastián Cáceres e Israel Reyes en la central; Álvaro Fidalgo y Jonathan dos Santos en el medio. Más adelante, Diego Valdés como enlace; Zendejas y Quiñones abiertos; Henry Martín como capitán y finalizador.
No era un equipo de grandes nombres o que resolvía partidos con una individualidad. Era un cuadro que sabía exactamente qué hacer en cada zona del campo.
Los números ayudan a entender por qué funcionaba. El 59.3% de los goles tuvo intervención directa de Martín, Fidalgo o Quiñones: 97 de 165. Henry fue máximo goleador (27) y asistente (19). Fidalgo aportó 11 goles y 15 asistencias. Quiñones, 18 tantos y siete pases de gol.
Alrededor de ese núcleo, el equipo encontraba variantes sin necesidad de cambiar el plan. Brian Rodríguez producía desde banda cuando entraba, Richard Sánchez aparecía con goles desde fuera del área (incluso en finales) y Valdés mantenía el flujo entre líneas. Si el partido se cerraba, América insistía desde otros frentes.
Además, André Jardine no tocó lo que funcionaba: Repitió alineaciones, sostuvo jerarquías y generó competencia sin romper el eje. En una liga que se reinicia cada seis meses, América hizo lo contrario: acumuló memoria.
Hoy, el contraste es evidente. Fidalgo ya no está, Quiñones tampoco y Henry ha pasado más tiempo fuera que dentro del campo por lesiones. El equipo, que antes distribuía el gol, ahora lo busca: 15 tantos en 14 jornadas. Los refuerzos no han replicado el peso de los que se fueron. El sistema sigue ahí, pero ya no tiene los mismos intérpretes.
Toluca y una lógica distinta
Toluca llegó al bicampeonato sin copiar ese modelo. Lo suyo fue la profundidad de plantilla. El equipo de Antonio Mohamed no dependió de una base rígida, sino de la capacidad de moverse sin perder competitividad. Alexis Vega es el rostro (capitán, líder y símbolo), pero el equipo no se cae sin él. Ya lo demostró.
Marcel Ruiz tomó el control del mediocampo y hasta el gafete en Liguilla. Gallardo aportó amplitud. Nicolás Castro llegó y produjo de inmediato: cuatro goles y ocho asistencias en su primer torneo, el bicampeonato.
Adelante, Paulinho como el finalizador. El delantero más rentable de los últimos tres torneos en la Liga MX. Goleador constante y referencia clara. Pero incluso ahí hay matiz: Toluca lo tiene, pero no vive solo de él. En su mejor Liguilla (tres goles en seis partidos), el peso ofensivo siguió repartido entre Vega, Helinho y los interiores.
Es un equipo que no necesita que todo pase por el mismo lugar. La estructura también se movía sin afectar la competitividad. Mohamed alternó porteros (Luis García y Hugo González), ajustó la defensa cuando hubo lesiones con jóvenes como Everardo López y reconvirtió piezas como Santiago Simón, quien pasó de ser un interior a un lateral.
Helinho terminó siendo clave cuando Vega no estuvo. No hubo un once fijo, pero sí una idea clara de cómo competir, gracias a la capacidad de gestión del “Turco”. Y cuando el sistema no alcanzó, apareció lo otro: el carácter. Vega infiltrado y sin estar listo físicamente, definió la final del tricampeonato en una tanda de 12 penales.
Los puntos que unen a ambos proyectos
Hay más puntos en común de los que parece. El primero: el mediocampo. Ambos campeones se explican desde ahí. América con Fidalgo y Valdés; Toluca con Ruiz y Castro. Diferentes perfiles, misma lógica: el partido se controla desde el centro.
El segundo no se ve en la cancha, pero pesa igual: la inversión. Tanto América como Toluca estuvieron entre los equipos que más gastaron en sus ciclos campeones, según Transfermarkt. Las Águilas fueron cuartas, con 48.2 millones de euros, Toluca segundo, con 56.1.
Ese gasto derivó en plantillas profundas, competencia interna y margen para sostener el nivel pese a salidas o lesiones.
En el último, la gestión de cada entrenador. En América, cada jugador entendía su rol dentro del sistema de Jardine. En Toluca, Mohamed logró algo parecido, aunque con más rotación.
La Jornada 15 vuelve a poner frente a frente a los dos equipos que han dictado el rumbo reciente de la Liga MX. No es un cruce sin historia: en el Clausura 2025, Toluca le arrebató el título al América en su cuarta final consecutiva. Ahí, más que un nuevo campeón, fue el cambio de estafeta.