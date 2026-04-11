América vs Cruz Azul: del dominio águila en el Azteca, a un clásico marcado por dudas
El último recuerdo entre el América y Cruz Azul en el Estadio Azteca no es solo una final: es una fotografía del pasado que en este momento parece que describe a equipos muy diferentes.
Fue la final del Clausura 2024, una serie cerrada que las Águilas resolvieron desde la precisión. Cruz Azul compitió con orden, pero se quedó corto en los detalles. El 1-0 en el partido de vuelta definió el título, entonces un bicampeonato para los de Coapa, con un marcador global de 2-1, pero también dejó una sensación clara: uno sabía exactamente quién era; el otro, todavía lo buscaba.
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Ese América de André Jardine vivía una inercia favorable. No necesitaba imponer con volumen de juego, sino desde la eficiencia. Era un equipo que entendía los partidos y los llevaba a donde le convenían, con modificaciones tácticas en todo momento. En ese contexto, hablar de tricampeonato no era un sueño guajiro, sino algo natural.
Hoy, el escenario es otro. En el en el partido estelar de la decimocuarta jornada del Clausura 2026, el América jugará su primera partido en su estadio, el Azteca/Banorte desde entonces, con la memoria intacta, pero con menos armas. En el camino perdió piezas claves con las que ganó tres títulos en fila.
La salida de Álvaro Fidalgo le quitó poder en la construcción: él ponía pases limpios y rompía líneas. También dejó de contar con perfiles como Julián Quiñones, que ofrecían desequilibrio y amplitud, recursos clave para abrir partidos cerrados.
Los refuerzos llegaron para sostener el modelo, pero no han logrado replicar ese impacto. América sigue como un equipo estructurado, competitivo, incluso dominante en tramos, pero menos profundo. Controla, pero hiere menos.
Eso ha provocado que las Águilas sean sextas clasificadas, con 18 puntos, apenas dos más que el Necaxa, noveno clasificado, que busca un lugar entre los ocho mejores que jugarán la Liguilla
Cruz Azul, en cambio, presenta una paradoja más compleja. Su racha reciente, cinco partidos sin ganar, ha golpeado la confianza, pero no ha borrado su potencial. Dentro de ese presente irregular, hay nombres que sostienen el nivel competitivo del equipo.
Jugadores como Agustín Palavecino y José Paradela han sido, a lo largo del torneo, dos de los mediocampistas más influyentes de la Liga MX. Le dan a Cruz Azul algo que antes no tenía de forma consistente: volumen de juego, llegada y capacidad para acelerar el ritmo en campo rival. Son, en muchos sentidos, el motor de su mejor versión.
El problema es que esa versión no ha sido constante en las últimas semanas. Cruz Azul genera, pero concede goles. Ataca mejor, pero defiende peor. Creció en ambición, pero perdió estabilidad.
Eso ha provocado esta mala racha: cinco partidos sin ganar, cuatro de ellos en liga que los llevó de ser líderes de la clasificación a ocupar el segundo lugar, a cuatro del primer lugar, Chivas, y al borde de una eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf, de la que son los vigentes monarcas.
El Clásico Joven no enfrenta solo a dos equipos, sino a dos procesos que se han movido en direcciones distintas desde 2024. América perdió piezas clave y no ha logrado reemplazarlas. Cruz Azul incorporó talento que elevó su techo, aunque todavía no estabiliza su rendimiento.