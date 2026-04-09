Dónde ver el América vs. Cruz Azul y toda la Jornada 14 del Clausura 2026

Talento, garra y magia en cada posición. ✨



Así luce el #XIIdeal de la #Jornada13. Los que marcaron diferencia y se adueñaron del fin de semana. 🔥



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