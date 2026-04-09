Dónde ver el América vs. Cruz Azul y toda la Jornada 14 del Clausura 2026
La actividad del futbol mexicano regresa con la Jornada 14 del Clausura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
El Futbol Mexicano entra en su fase más competitiva y ahora se disputa la Jornada 14 del Clausura 2026, iniciando los encuentros este viernes 10 de abril con dos partidos y con el América vs. Cruz Azul como encuentro que acapara la atención.
Las Chivas del Guadalajara se mantienen como líderes de la competencia, con 31 puntos, seguidas de Cruz Azul, con 27 unidades. Toluca, Pachuca y Pumas se mantienen al acecho, mientras que el América busca no salir de zona de clasificación.
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Canales de transmisión de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX mantiene sus canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX y FOX One los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 10 de abril
- 19:00 | Puebla vs. León | Azteca 7
- 21:06 | FC Juárez vs Tijuana | Azteca 7
Sábado 11 de abril
- 17:00 | Querétaro vs Necaxa | FOX One
- 17:00 | Tigres vs. Chivas | Azteca 7
- 19:00 | Atlas vs. Monterrey | Canal 5, TUDN
- 19:00 | Pachuca vs. Santos | FOX One
- 21:00 | América vs. Cruz Azul | Canal 5, TUDN
Domingo 12 de abril
- 12:00 | Pumas vs. Mazatlán | Canal 2, TUDN
- 19:00 | Toluca vs. Atlético de San Luis | Canal 5, TUDN
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