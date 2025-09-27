América vs. Pumas: a 20 años de una épica remontada en un Campeón de Campeones
Páginas y páginas se han escrito sobre una de las rivalidades más importantes del Futbol Mexicano: el América vs. Pumas. Por derecho propio, el encuentro entre Águilas y Universitarios se ganó un lugar entre los más pasionales del balompié nacional, gracias a la intensidad con la que se juegan y el encono que existe entre ambos equipos y sus aficiones. Sin importar que sea un derbi capitalino, la efervescencia por este juego se expande a todo el país.
Hoy, azulcremas y auriazules se enfrentan en una edición más y como siempre ocurre, no importa cómo llegan ambos equipos a la cita. En esta ocasión, las Águilas llegan como cuarto lugar del Apertura 2025, a tres puntos del líder Cruz Azul, mientras que Pumas es noveno, con 13 unidades.
Y justamente en este 2025 se cumplieron 20 años de un partido entre Águilas y felinos que fue de los más emocionantes y peleados. Fue el 27 de julio de aquel año, cuando ambos equipos disputaron el Campeón de Campeones.
América vs. Pumas: el Campeón de Campeones de 2005.
Para aquella edición, Pumas llegaba a este encuentro luego de ser campeón del Apertura 2004 (y primer Bicampeón en torneos cortos) y las Águilas del América del Torneo Clausura 2005, cerrando así el año futbolístico.
Luego de un 0-0 en el primer juego de ida en Ciudad Universitaria, todo se decidía en el Estadio Azteca. Ambos equipos llegaban con sus figuras, nombres que en ese momento dominaban y que hoy están instalados en la memoria de las aficiones de ambos equipos.
Por Pumas estaban los nombres de los jugadores que habían conseguido el primer bicampeonato del futbol mexicano en la historia de los torneos cortos: Bruno Marioni, Joaquín Beltrán, Ailton da Silva, Leandro Augusto, Gerardo Galindo, José Luis ‘Parejita’ López, y más, comandados por Hugo Sánchez como técnico.
Por parte de América la figura era Cuauhtémoc Blanco, acompañado de Guillermo Ochoa, Claudio ‘Piojo’ López, Kléber Boas, Germán Villa, Duilio Davino, y otros tantos, dirigidos por Mario Carrillo, quien incluso había sido auxiliar técnico del propio Hugo Sánchez.
Aquella noche lluviosa, el Estadio Azteca lucía a reventar, pues la rivalidad entre ambos equipos lo ameritaba. El juego fue sumamente cerrado, con llegadas de ambos equipos, pero sin que pudieran hacerse daño durante toda la primera parte.
Fue en el segundo episodio cuando las emociones contenidas se desataron. Primero fue Pumas quien pegó al abrir el marcador. El brasileño Ailton da Silva, fiel a su juego, desbordó por la banda izquierda para mandar un centro cerrado que Guillermo Ochoa no supo sacar y terminó por meter en su propia puerta. Así, la afición universitaria explotaba en júbilo.
Sin embargo once minutos después del gol auriazul y en únicamente cuatro minutos, Kléber Boas resolvió el juego para el América. Primeramente, al 63’, el brasileño anotó un golazo con un potente tiro de pierna derecha desde fuera del área, para vencer a Sergio Bernal. Y el segundo fue muy similar, cuando Cuauhtémoc Blanco cedió al delantero americanista, quien de nueva cuenta de pierna derecha colocó su disparo lejos del alcance del portero universitario.
Al final, América se consagró Campeón de Campeones en aquel 2005. Han pasado 20 años de aquel juego y la pasión que desata el América vs. Pumas está lejos de extinguirse. Hoy, Águilas y Universitarios se vuelven a ver las caras. No importa cuántos partidos tengan a sus espaldas ni cómo lleguen, lo que importa es la pasión y la historia que este duelo escribe, como aquel del tan lejano 2005.