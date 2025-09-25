Jornada 11 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver el América vs. Pumas
Vuelve la actividad del futbol mexicano con la Jornada 11 del Apertura 2025. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
Sigue la actividad del Futbol Mexicano, ahora con la Jornada 11 del Apertura 2025, iniciando los encuentros este viernes 26 de septiembre con cuatro partidos y con el América vs. Pumas como plato fuerte.
Cruz Azul llega a esta fecha como líder de la competencia, seguido de Toluca, Rayados de Monterrey y América, que están al acecho.
Canales de transmisión de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX regresa a la normalidad en cuanto a canales de transmisión se refiere, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Tubi los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 26 de septiembre
- 19:00 | FC Juárez vs. León | FOX y Caliente TV
- 21:00 | Puebla vs. Chivas | Azteca 7, FOX, Caliente TV
Sábado 27 de septiembre
- 17:00 | Pachuca vs San Luis | FOX, Caliente TV, Tubi
- 17:00 | Atlas vs Necaxa | ViX
- 19:00 | Monterrey vs Santos | Canal 5, TUDN y ViX
- 19:00 Toluca vs Mazatlán | FOX, Caliente TV, Tubi
- 19:00 | América vs Pumas | Canal 5, TUDN y ViX
Domingo 28 de septiembre
- 17:00 | Querétaro vs Tigres | FOX, Caliente TV
- 21:00 | Tijuana vs Cruz Azul | FOX, Caliente TV
