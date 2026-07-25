Ángel Correa confirma su salida y se despide de Tigres: "No todo fue fácil"
"Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida", así fue como Ángel Correa comenzó su carta de despedida, tras confirmar su salida de los Tigres. El delantero, con un emotivo mensaje, buscó dar un último adiós antes de empezar una nueva etapa en un histórico del futbol argentino.
Este texto fue compartido este sábado 25 de julio, a través de su cuenta de Instagram. Para ello, el argentino de 31 años compartió una foto suya con el 7 de los universitarios acompañada de las siguientes palabras:
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"Quiero agradecer de corazón a todos los hinchas de Tigres por el cariño, por el apoyo en cada partido y por hacerme sentir siempre en casa. A mis compañeros, al cuerpo técnico y a cada persona que forma parte del día a día del club, gracias por todo lo compartido".
Acerca de las supuestas amenazas hacia su familia que su esposa, Sabrina Di Marzo, denunció en redes sociales, no entró en detalles. Aseguró irse tranquilo, aunque sí reconoció que los últimos días han sido difíciles y que le han dejado una lección personal:
"Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor, defendiendo esta camiseta con respeto y compromiso. No todo fue fácil en el último tiempo, pero incluso en esas situaciones uno aprende, crece y se fortalece... Cierro esta etapa con orgullo y con la frente en alto. Lo vivido queda para siempre".
El paso de Ángel Correa por Tigres y la Liga MX
El paso del campeón del mundo en Qatar 2022 por el futbol mexicano fue de solo un año. Llegó proveniente del Atlético de Madrid como refuerzo de Tigres en julio de 2025 a cambio de 8 millones de euros. Desde ese entonces participó en 54 partidos, en los que colaboró con 23 goles y 14 asistencias para la causa felina.
Los títulos se le negaron; aun así, alcanzó a disputar dos finales: la de la Liga MX en el Apertura 2025 y la de la Concacaf 2026, el pasado mes de mayo. En ambas vivió la misma historia con el mismo verdugo, ya que terminó cayendo en penales ante Toluca.
Continuará el legado de la 10 en River Plate
Ahora, tras un traspaso de 13.2 millones de euros, Correa regresa a Argentina para enfundarse en la camiseta de River Plate.
En su espalda tendrá el peso de portar la "10" de figuras del Millonario como Ángel Labruna, Ariel "Burrito" Ortega, Marcelo "Muñeco" Gallardo o Andrés D'Alessandro. Además, será el primer jugador en portar dicho dorsal después de la salida de Juan Fernando Quintero, uno de los héroes de aquella final contra Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2018.