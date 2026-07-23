Antonio Portales deja la Liga de Expansión para jugar en Europa
Un nuevo futbolista mexicano llega al fútbol de Europa. Se trata de Antonio Portales, un defensa central que, a sus 30 años, ha dado el salto directo desde el Tampico-Madero de la Liga de Expansión MX al PAC Omonia 29M, equipo recién ascendido a la Primera División de Chipre.
Dicho fichaje fue confirmado por el mismo club chipriota a través de su página web oficial. El zaguero originario de Tamaulipas llegará en calidad de agente libre tras haber finalizado su contrato con la Jaiba Brava, firmando por un año con su nuevo club.
TE PUEDE INTERESAR: Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX: América inicia con triunfo
¿Por qué hay dos equipos con el nombre Omonia en Chipre?
Cabe mencionar que el equipo del mexicano, el Omonia 29M, cuenta con una historia peculiar. Y es que comparte ciudad, nombre, colores y hasta los símbolos de su escudo con otro equipo de la liga chipriota, el Omonia Nicosia.
Resulta que este último, el Omonia Nicosia, se fundó en 1948 convirtiéndose desde ese entonces en un club tradicional de su país, siendo el segundo más ganador con 22 ligas. Sin embargo, tras una crisis financiera, la directiva tomó la decisión de que el club cambiara de manos, pasando de ser una sociedad a ser adquirido por capital privado. Por esta razón, en 2018, aficionados inconformes con este cambio optaron por fundar su propio equipo, el Omonia 29M, mismo que atendiera a los orígenes del club.
La escuadra recién nacida fue ascendiendo y, en la pasada campaña 2025-26, mientras el Omonia Nicosia era campeón de la primera división, el Omonia 29M se coronaba en la segunda categoría, asegurando su lugar en el máximo circuito.
Ahora, en esta temporada 2026-27, Antonio Portales formará parte de la historia en el primer encuentro entre estos dos clubes, defendiendo al equipo creado por los aficionados.
Será su segunda aventura europea
En cuanto a la carrera de Portales, se formó en las inferiores de los Rayados de Monterrey, escuadra con la que debutó a la edad de 18 años en 2014 e incluso se coronó campeón de Copa MX en el Apertura 2017. No obstante, ante la cantidad de figuras presentes en el plantel, terminó saliendo a diferentes préstamos en búsqueda de minutos.
Primero arribó al Atlético de San Luis, con el que logró el ascenso que le permitió regresar a la Liga MX. Posteriormente fue cedido con los Alebrijes de Oaxaca, equipo con el que logró hacerse de un nombre en el circuito de plata. También pasó por el Atlante, con el que ganó el Apertura 2022 de la Liga de Expansión.
Fue en ese momento cuando dio la primera sorpresa de su carrera y, en 2023, desde la segunda categoría mexicana dio su primer salto a Europa al fichar con el Dundee FC de Escocia. Ahí logró encontrar cierta regularidad, disputando 46 juegos en dos campañas. Y aunque terminó regresando por un torneo con el Tampico-Madero, ahora, con la experiencia previa, volverá a probar suerte con el sueño en el Viejo Continente.