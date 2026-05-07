Antuna y su resurgimiento con Pumas; Keylor Navas alaba a Efraín Juárez
Uriel Antuna entra reflexivo a la sala de prensa. Las preguntas apuntan a su resurgimiento como futbolista después de haber sido campeón de goleo con Cruz Azul, su paso por Tigres y ahora su presente con Pumas, líder del Clausura 2026 y cerca de las Semifinales del futbol mexicano, donde podrían romper una racha de 15 años para levantar un título para la institución felina.
“Fue bastante el dolor porque no fue un dolor físico. Dios estaba conmigo. Ser campeón goleador, ir a Tigres, jugar muy poco, aprender a escuchar, a esperar y ser todavía más humilde”, reflexiona Uriel con una mirada profunda.
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“El bajarme de esa nube me ayudó a ver muchas cosas que no estaba viendo y a disfrutar aspectos personales: de mi familia, de mis hijos, y aprender a disfrutar otras cosas. Porque, al final de cuentas, no nada más es para el futbol, sino para la vida; porque al final del día la carrera del futbolista es corta”. Se ríe: “Bueno, si es Keylor, unos 20 o 25 años”.
A sus 28 años, dice que la vida profesional es corta y, desde esa reflexión, vive con un mayor propósito.
“Para la vida somos jóvenes y nos queda mucho por vivir, y no solo es jugar futbol. Muchas veces vemos cómo terminan muchos jugadores. Fue una circunstancia más espiritual que física y mental”.
Keylor y Efrain Juárez
A su lado, el mítico portero Keylor Navas sonreía y compartía algunas carcajadas entre pregunta y pregunta, en lo que parecía un ambiente relajado previo al partido de vuelta de Cuartos de Final ante América.
A lo largo de su carrera, Keylor ha sido dirigido por exitosos entrenadores como Luis Enrique o, en procesos de selección, por Jorge Luis Pinto (Brasil 2014), Óscar Ramírez (Rusia 2018) y Luis Fernando Suárez (Qatar 2022). A Efraín Juárez lo define no solo como un entrenador, sino como alguien que enseña.
“He tenido muchos entrenadores a lo largo de mi carrera y de diferentes tipos para enseñar, y Efraín es de esos entrenadores que sacan lo máximo de un jugador, tanto a nivel personal como en la interacción. Dentro de la cancha le exige al futbolista; él enseña al jugador y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Quien entra de cambio, cada uno tiene un rol y un esquema.
“Los futbolistas han aprendido a creerle porque el futbolista también tiene que creer en su entrenador para hacer que las cosas funcionen. Tiene ese don para hacer que el futbolista crea, aprenda y ejecute. Son un montón de cosas positivas las que tiene y me parecen muy interesantes y relevantes en este grupo”.