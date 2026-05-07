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Cuartos de Final Clausura 2026, juegos de vuelta: dónde ver el Pumas vs. América y la Liguilla

El Futbol Mexicano define a sus semifinalistas con los juegos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 y aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.

César Juárez Caudillo

Pumas y América, por el boleto a la Semifinal del Clausura 2026.
Pumas y América, por el boleto a la Semifinal del Clausura 2026. / MexSport Sports Agency

Este fin de semana continúan los partidos de Liguilla del Futbol Mexicano, con los juegos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, iniciando los encuentros este sábado 9 de mayo y los dos restantes el domingo 10.

La actividad se abre con el juego entre Chivas y Tigres, donde los felinos tienen ventaja tras ganar en la ida 3-1; para avanzar, el Rebaño Sagrado necesita ganar por dos goles, para igualar el marcador global, aprovechando su posición en la tabla. Más tarde, Cruz Azul recibe al Atlas en el Estadio Azteca/Banorte; La Máquina se llevó la ventaja de Guadalajara por 3-2.

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Para el domingo, el Pachuca recibe a Toluca, con la ventaja a favor de los Tuzos tras ganar 1-0 en el Nemesio Díez. Finalmente el duelo más llamativo entra en acción con el Pumas vs. América en el estadio Olímpico Universitario, luego de un electrizante empate a tres goles.

Canales de transmisión de los juegos de ida de los Cuartos de Final Clausura 2026

La Liga MX mantiene sus canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TUDN, VIX, Amazon Prime y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.

Juegos de vuelta de los Cuartos de Final Clausura 2026: Fechas, horarios y dónde ver

Sábado 9 de mayo

  • 19:07 | Chivas vs. Tigres | Amazon Prime
  • 21:15 | Cruz Azul vs. Atlas | Canal 5, TUDN, ViX+

Domingo 10 de mayo

  • 17:00 | Pachuca vs. Toluca | FOX, FOX One
  • 19:15 | Pumas vs. América | Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX+
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César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

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