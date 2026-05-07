Cuartos de Final Clausura 2026, juegos de vuelta: dónde ver el Pumas vs. América y la Liguilla
Este fin de semana continúan los partidos de Liguilla del Futbol Mexicano, con los juegos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, iniciando los encuentros este sábado 9 de mayo y los dos restantes el domingo 10.
La actividad se abre con el juego entre Chivas y Tigres, donde los felinos tienen ventaja tras ganar en la ida 3-1; para avanzar, el Rebaño Sagrado necesita ganar por dos goles, para igualar el marcador global, aprovechando su posición en la tabla. Más tarde, Cruz Azul recibe al Atlas en el Estadio Azteca/Banorte; La Máquina se llevó la ventaja de Guadalajara por 3-2.
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Para el domingo, el Pachuca recibe a Toluca, con la ventaja a favor de los Tuzos tras ganar 1-0 en el Nemesio Díez. Finalmente el duelo más llamativo entra en acción con el Pumas vs. América en el estadio Olímpico Universitario, luego de un electrizante empate a tres goles.
Canales de transmisión de los juegos de ida de los Cuartos de Final Clausura 2026
La Liga MX mantiene sus canales de transmisión habituales, siendo Televisa, TUDN, VIX, Amazon Prime y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Juegos de vuelta de los Cuartos de Final Clausura 2026: Fechas, horarios y dónde ver
Sábado 9 de mayo
- 19:07 | Chivas vs. Tigres | Amazon Prime
- 21:15 | Cruz Azul vs. Atlas | Canal 5, TUDN, ViX+
Domingo 10 de mayo
- 17:00 | Pachuca vs. Toluca | FOX, FOX One
- 19:15 | Pumas vs. América | Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX+