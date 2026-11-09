Ni Jardine, ni Almada: América suma 10 clásicos sin ganarle a Chivas, Pumas y Cruz Azul

El América es uno de los equipos dominantes de la era reciente del futbol mexicano y un constante candidato al título en cada torneo. Sin embargo, cuando se trata del Clásico Nacional, el Clásico Joven y el Clásico Capitalino, su autoridad se difumina. Y es que el conjunto de Coapa no ha ganado ninguno de sus últimos diez encuentros ante sus máximos rivales como Chivas, Cruz Azul y Pumas.

Cabe destacar que los enfrentamientos ante Chivas y Cruz Azul son considerados como Clásicos en la historia del futbol mexicano, mientras que el juego ante Pumas es visto como un derby capitalino en épocas más recientes.

Todo comenzó desde la etapa final del estratega del tricampeonato, André Jardine, que entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026 sumó 7 clásicos sin poder ganar, cosechando 3 derrotas y 4 empates. En tanto, Guillermo Almada, quien llegó al banquillo para este Apertura 2026, en sus primeros tres duelos contra dichas escuadras tampoco mejoró el rumbo, sumando 1 descalabro y 2 empates.

En total, entre ambos entrenadores, el conjunto azulcrema registra un saldo de 4 derrotas y 6 empates en la última decena de encuentros de estas rivalidades.

La racha de 10 clásicos sin victoria:

11/10/2025: América 1-1 Guadalajara

18/10/2025: Cruz Azul 2-1 América

14/02/2026: Guadalajara 1-0 América

21/03/2026: Pumas UNAM 1-0 América

11/04/2026: América 1-1 Cruz Azul

03/05/2026: América 3-3 Pumas UNAM

10/05/2026: Pumas UNAM 3-3 América

12/09/2026: Cruz Azul 4-3 América (Primer clásico de Almada)

19/09/2026: América 2-2 Guadalajara

07/11/2026: Pumas UNAM 2-2 América

Chivas y Cruz Azul, los que más veces derrotaron a Las Águilas

Tal como se aprecia en el listado, el Clásico Nacional contra Chivas y el Clásico Joven contra Cruz Azul son los dos duelos que más se le complican actualmente a las Águilas. Ante el Rebaño, los azulcremas registran dos derrotas y un empate en tres juegos, misma estadística que ostentan frente a los cementeros.

En cuanto a Pumas, es entre estos tres el rival al que más veces enfrentó en el último año. Contra los universitarios la paridad ha sido más clara, con tres empates y solo una derrota en cuatro compromisos.

¿Cuándo fue la última vez que América ganó un Clásico?

El recuerdo más reciente data del 27 de septiembre de 2025. En aquella ocasión, el América goleó 4-1 a Pumas en el Estadio Azteca, todavía bajo el mando de André Jardine.

Frente a Cruz Azul, el América tiene que remontarse a la semifinal de vuelta del Clausura 2025, cuando se impuso por 2-1. Finalmente, ante Chivas hay que irse todavía un poco más atrás, al 12 de marzo de 2025, cuando chocaron en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions y las Águilas se impusieron 4-0.