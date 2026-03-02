Árbitros mexicanos, varados en Qatar tras conflicto en Medio Oriente
Los árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra se encuentran varados en Doha, la capital de Qatar, luego de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este país, lo que propició que se cerrara es espacio aéreo en varios puntos importantes de Medio Oriente.
La Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión de Árbitros, informó que los silbantes mexicanos, que habían viajado a Qatar como invitados a pitar el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, “se encuentran a salvo en un hotel de Doha”. La FMF había informado previamente de este viaje de los silbantes el pasado 23 de febrero.
Asimismo, el organismo resaltó que desde el sábado pasado se ha mantenido en constante comunicación con los tres silbantes mexicanos, quienes están fuera de peligro en la ciudad, que fue sede del pasado Mundial de Futbol.
Además, la Federación Mexicana de Futbol destacó que ha contado con permanente apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se mantiene atenta y en comunicación con las autoridades deportivas, así como con los árbitros.