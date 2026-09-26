¡Así fue el increíble error de Esteban Andrada en el cuarto gol del Atlante!

El Atlante derrotó 4-2 al Monterrey en la cancha del Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Luis Puente (11'), Luis Ángel Calzadilla (53'), Eduardo Tercero (64') y Jhojan Julio (96') marcaron los goles de los Potros de Hierro. Por su parte, Hugo Cuypers (18') y Roberto de la Rosa (82') hicieron las anotaciones de Rayados.



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La mala nota la tuvo el portero argentino Esteban Andrada, quien regaló el cuarto gol de los Potros de Hierro.

En tiempo de compensación, cuando Rayados estaba lanzado al frente en busca del empate, el portero sudamericano se equivocó en la salida, perdiendo el balón en tres cuartos de cancha, donde Jhohan Julio apareció para tomar el esférico, gambetear al guardameta y definir ante el arco vacío para poner el definitivo 4-2.