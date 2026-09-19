Atlante deja escapar la victoria ante Puebla y suma seis partidos sin ganar
El Puebla rescató este viernes un empate 1-1 con el Atlante en el estadio Cuauhtémoc, en el arranque de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026.
En su regreso a la primera división tras doce años de ausencia, el conjunto azulgrana acumuló su sexto partido sin ganar y ha tenido un torneo cuesta arriba con el director técnico Miguel Herrera.
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Los Potros de Hierro llegaron a ocho puntos y se colocaron en la decimocuarta posición de la tabla general.
La Franja, dirigida por Gerardo Espinoza, subió al quinto lugar con 14 unidades.
Walter Portales adelantó 1-0 al Atlante con un remate de zurda en el área al minuto 41.
El uruguayo Mathías Tomás igualó 1-1 por el Puebla al 53' con un disparo desde fuera del área.
En su primer torneo en México, Tomás marcó su segundo gol con el Puebla. Con sus anotaciones, el mediocampista charrúa ha producido cuatro puntos. AFP