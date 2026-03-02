Jornada 9 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la Jornada doble
El Futbol Mexicano no descansa, pues esta media semana se juega la Jornada 9 del Clausura 2026, la segunda fecha doble del campeonato, misma que inicia este martes 3 de marzo con cuatro partidos y continúa con cuatro más el miércoles 4, con el Pumas vs. Toluca como plato fuerte.
Cruz Azul llega a esta fecha como líder de la competencia, seguido de Toluca, Chivas y Pumas, que están al acecho.
Esta es la segunda Jornada doble del campeonato, luego de que antes del inicio del campeonato la Liga MX diera a conocer que para este Clausura 2026 se jugarían tres, esto vomo apoyo a los juegos de preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, además de los compromisos de los equipos mexicanos en la Concachampions.
Canales de transmisión de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX se transmitirá por los canales y aplicaciones de costumbre, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y Fox los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 3 de marzo
- 19:00 | Santos vs Cruz Azul | Canal 5, TUDN, ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium
- 19:00 | Pachuca vs Necaxa | FOX One
- 21:00 | San Luis vs Mazatlán | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium
- 21:10 | Pumas vs Toluca | Canal 5, TUDN, ViX Premium
Miércoles 4 de marzo
- 19:00 | Monterrey vs Querétaro | ViX Premium
- 19:00 | Puebla vs Tigres | Azteca 7, FOX One
- 21:00 | América vs Juárez | TUDN, ViX Premium
- 21:00 | Atlas vs Xolos | ViX Premium